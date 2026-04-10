Patricia Bullrich habló de la investigación del patrimonio de Manuel Adorni: "Nos duele, imagínense a su familia"

El gobierno de Javier Milei atraviesa una crisis por la investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Tal es así, que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, debió responder al respecto en conferencia de prensa en la provincia de Córdoba.

La exministra se explayó sobre el asunto que desvela a la Casa Rosada y ratificó su respaldo con máxima cautela.

"Nos duele, imagínense, la familia de Adorni. Pero ¿Cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: no vamos a declarar nosotros culpable a nadie si no lo declara la justicia".

Manuel Adorni y Patricia Bullrich pocos días atrás en la Casa Rosada.

Agregó: "Dejemos que la Justicia hable, mientras tanto el Presidente tomó una decisión: mantener a Adorni en su cargo. Él está muy tocado, personalmente, en su familia. Pero esa es la decisión tomada. Esto queremos hacerlo para todo: nosotros no acusar, dejar que ese trabajo lo haga la justicia".

Qué dijo Bullrich sobre si Adorni tomará una licencia

Consultada por la posibilidad de que Adorni pida licencia del cargo mientras se resuelve su situación judicial, Bullrich opinó que "es una decisión sobre el impacto que le produce a él y a su familia. Es una conversación de él con el Presidente, no es una conversación en la que puedo participar. El no viene de la política, los que venimos de la política tenemos el cuero más duro".

Bullrich (exPRO y actual senadora por el oficialismo) se refirió así a los escándalos en torno al Jefe de Gabinete desde un distrito donde el partido violeta acumula triunfos electorales contundentes y fue clave para la llegada de Milei al poder en 2023.

Ocurrió en una conferencia de prensa antes de su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba. La acompañó el titular de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación, Gabriel Bornoroni.

Bullrich, sobre Adorni: "Tenemos confianza en que las cosas van a salir bien"

Dijo Bullrich, sobre Adorni: "Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia", agregó.

Y continuó: "La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir".

Patricia Bullrich, sobre Adorni en conferencia de prensa en Córdoba.

Además, apuntó al estado anímico de Adorni, quien apostó "al silencio" para afrontar las denuncias en su contra porque "quizás no tiene el cuero tan duro como yo porque recién arranca en política".

Y concluyó: "Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado".

La senadora Bullrich había estado bajo la lupa de la cúpula libertaria por no apoyar de inmediato en redes sociales a Adorni, tal cual lo hizo la primera plana del gobierno desde el primer escándalo por el viaje de su esposa en el ARG01. Se había limitado entonces a repostear los apoyos de Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Luego, la tensión se calmó con una foto con Adorni en su despacho de la Casa Rosada.

Patricia Bullrich habló de la situación económica

En otro tramo de la conferencia de prensa en Córdoba, Bullrich respondió sobre la situación económica en el país y se basó en el mensaje de Milei del último jueves en X, cuando pidió "paciencia".

"Ayer el Presidente planteó que la situación es difícil. El panorama internacional cambió, pero estamos muy blindados frente a los eventos externos y eso también hay que reconocerlo. En estos momentos el rumbo no se puede torcer un milímetro, porque sería retroceder 100 años", cerró Bullrich.