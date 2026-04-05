Javier Milei: efecto contagio de escándalos y evaluación de daños ¿irreversibles?

Se cierra un mes de elevada presión para el presidente Javier Milei. El único respiro llegó de Estados Unidos con el histórico fallo a favor del país que validó la estatización de YPF en 2012, cuando gobernaba Cristina Kirchner y su ministro era Axel Kicillof. Mientras se define si la inflación del 3% llegó para quedarse, afronta una Justicia activa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni, frena la reforma laboral y exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.



El cóctel venenoso impacta en el crecimiento de la imagen negativa del Presidente, algo que preocupa a sus estrechos colaboradores, aunque no los desvela. En la Casa Rosada entienden que hay tiempo para recuperarse, en tanto y en cuanto lo de Adorni se ordene "pronto".

¿Cuánto es pronto?, preguntó Crónica en un pasillo del Palacio de Gobierno. La respuesta breve incluyó una cara seria de un funcionario con acceso a los principales despachos: "Cuanto antes".

Esa expresión de deseo la comparten varios dirigentes cercanos a la cúpula libertaria que completa la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Mientras, Adorni pasó esta semana más de dos horas en la Quinta de Olivos a solas con el Jefe de Estado y tiene todavía algo de margen para que se calme el panorama hostil, aunque el daño a la lucha contra la "casta" de la que es portavoz ya parece irreversible.

Foto del Gabinete

Para este lunes, Adorni convocó a una reunión de Gabinete nacional en la Rosada por orden de Milei. Los ministros están llamados a una foto de unidad detrás de la imagen del también vocero -aunque ese rol ya fue puesto en pausa y esta semana se canceló la segunda conferencia de prensa que iba a dar tras las primeras acusaciones-.

El problema es que los escándalos que lo rodean parecen estar lejos de apagarse y se encadenan uno atrás del otro: del "costo marginal" de subir al avión presidencial a su esposa a cómo pagó un vuelo privado a Punta del Este; del amigo con contratos en la TV Pública a otros contratos con el Estado a nombre de su cónyuge; de las dudas sobre los fondos para comprar departamentos, casas en barrios cerrados y suntuosos viajes al exterior a un llamativo crédito hipotecario pactado con dos jubiladas.

Es un daño a la imagen de La Libertad Avanza difícil de asimilar pero ya asumido. No hay vuelta atrás que desarme tantas sospechas más allá de lo que diga la Justicia, aunque no sería el primer dirigente político en recuperar imagen tras graves señalamientos éticos.

Milei se encuentra así en una encrucijada sobre el futuro de Adorni: si lo pierde, pierde no sólo un fiel funcionario que cuenta con la aprobación de su hermana, "El Jefe", sino también a un candidato. Pero si lo sostiene, expone al partido a un balazo inoperable de cara al proyecto de reelección en 2027.

Manuel Adorni, desbordado por los escándalos (Archivo NA).

El relato contra la "casta" que se beneficia del Estado y contra el rol del Estado recibió un misil y la zona de desastre no encuentra fin. Esta semana se difundieron los nombres de funcionarios y diputados de La Libertad Avanza que recibieron créditos hipotecarios de la banca pública, con la mejor tasa de interés del mercado para acceder a la vivienda.

Así todo el mecanismo de aprobación de esas carpetas haya sido correcto al extremo, late la controversia por quienes tratan de parásitos a los empleados públicos de carrera o a los beneficiarios de políticas y planes sociales pero desde su cargo de funcionarios públicos no dudan en beneficiarse de mejores condiciones de acceso al crédito hipotecario que ofrece la banca pública (por ejemplo, se les exige menor proporción de apoyo para ingresar).

La novedad alcanza a diputados de La Libertad Avanza que, paradójicamente, en el Congreso votan en contra del aumento a las jubilaciones, a los fondos para universidades y al cuidado de personas con discapacidad, entre otros, bajo pretexto de cuidar las cuentas públicas y el equilibrio fiscal, pilar del orden y la estabilidad macroeconómica, según argumentan, contexto que impulsa el crédito hipotecario.

Reveses indeseados

Mientras investiga a Adorni, la Justicia avanzó esta semana contra dos iniciativas de Milei para cuidar los costos de los privados para "generar trabajo formal" y las arcas del Estado.

Por un lado, gran parte de la Ley de Modernización laboral quedó en pausa. El fallo que atendió una presentación de la CGT será apelado por el gobierno nacional. Por el otro, la Cámara Contencioso Administrativo Federal publicó este martes un fallo que ordena a Milei aplicar la Ley de Financiamiento Universitario de manera inmediata.

Pese a los reveses llamativos que llegan desde el Poder Judicial, en la Casa Rosada confían en que la estrategia parlamentaria para poner en marcha otro paquete de leyes (nuevo código penal, normativa sobre propiedad privada y otros) avanza sin inconvenientes.

Mientras enfrenta los escándalos, el oficialismo busca debatir un nuevo paquete de reformas en el Congreso.

En ese marco, los ruidos mediáticos sobre Adorni no distrajeron al Ministerio del Interior que conduce Diego Santilli de ordenar la relación con los gobernadores dialoguistas y afines de cara a esos desafíos.

Milei firmó un decreto esta semana, tal cual contó este medio, que habilitó un esquema de adelantos millonarios de coparticipación por hasta $400.000 millones para 12 provincias, incluidas Santa Cruz, Catamarca, Tucumán, entre otras. Para el próximo miércoles habrá un intento de tratar en Diputados la modificación sobre la Ley de Glaciares y el proyecto Hojarasca.

Impacto bomba

El gobierno atraviesa una crisis política, pero sabe que tiene tiempo para salir mejorado. El verdadero problema es el margen entre la situación económica actual y las urnas del 2027.

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, y toda la militancia libertaria ruegan en redes sociales que los ciudadanos no escuchen a los agoreros opositores y miren los datos, esta semana el mismo ministro aceptó que le preocupa la "velocidad" de la recuperación de la actividad y la suba de la inflación.

Es que en 15 días estará el dato oficial de la suba general de precios durante marzo y podría estar por encima del 3% según estimaciones privadas. En la Rosada ya se escudan pero evitan reconocer que en pleno ajuste fiscal y apretón monetario, el Indec no publicará más que otro misil para las ideas fundacionales de La Libertad Avanza.