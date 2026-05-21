Javier Milei baja retenciones al campo y al sector automotriz: todos los anuncios del presidente

El presidente Javier Milei anunció que bajará retenciones al trigo y la cebada, de 7,5% a 5,5% a partir de junio de este año.

Por otra parte, sostuvo que a partir de enero de 2027 bajará entre 0,25 y 0,5% por mes las retenciones para la soja. Y afirmó que será de manera continuada si su gobierno es reelegido.

Además, señaló que habrá ayuda también para la industria automotriz, la petroquímica y maquinarias.

"Y no solo le voy a bajar retenciones, digamos, al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio hasta hasta junio de 2027, a la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias, vamos a ir a cero y ese cronograma va a estar siendo informado por el Ministerio de Economía en estos días", expresó el presidente esta tarde en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Agradecimientos a Milei

Tras el discurso, desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) celebraron la decisión e indicaron que colaborarán "con el Ministerio de Economía para buscar ver la forma más adecuada para que no genere efectos negativos en la comercialización".

"Destacamos la importancia de avanzar hacia reglas más previsibles y competitivas, que reduzcan distorsiones, mejoren la formación de precios y fortalezcan el desarrollo del mercado de granos", resaltaron por otro lado desde el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales.