Llega al Congreso un nuevo paquete de reformas impulsadas por Milei: ¿De qué se trata?

Tras la aprobación del proyecto de reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei intentará avanzar en el Congreso con un conjunto de leyes que apuntan a preservar la propiedad privada, evitar expropiaciones en el contexto del fallo a favor de la Argentina en EE.UU. por la estatización de YPF, y también impondrá cambios en la posibilidad que tienen los extranjeros de comprar tierras en el país.

Las iniciativas, que los legisladores empezarán a analizar en los próximos días, incluirán cambios para que quien sufra la toma de una propiedad pueda recuperar su bien en pocos días, sin esperar largos juicios de desalojo.

Además, se introducirán modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego, protegiendo los bosques nativos y zonas preservadas, pero se buscará flexibilizar las limitaciones sobre el uso del suelo en zonas afectadas por incendios.

La reforma permitirá a extranjeros comprar de manera inmediata terrenos quemados, lo cual estaba prohibido.

A tono con el discurso oficial de cuestionar la por entonces expropiación de YPF, en cuyo caso Argentina viene de obtener un aval que evita pagar 18.000 millones de dólares en el juicio encarado por fondos buitre, el Ejecutivo apunta a que las expropiaciones y declaraciones de utilidad pública de un bien queden limitadas a casos excepcionales. En estos casos, argumenta, la persona o sociedad jurídica expropiada debe recibir un resarcimiento económico inmediato.

Asimismo, con el objetivo de ampliar las inversiones en el país, se buscará dejar atrás la restricción impuesta por el kirchnerismo que impide que los extranjeros compren masivamente tierra en el país, cuestión que la Casa Rosada ya quiso introducir en el decreto 70/2023.

En el mismo paquete de leyes se apuntará a destinar un 10% de los ingresos derivados de privatizaciones a la compra de material bélico y de defensa para las Fuerzas Armadas.

El fallo a favor de la Argentina por la expropiación de YPF evitó tener que pagar 18.000 millones de dólares.

" Okupas" y otras yerbas



Sobre los llamados "okupas", el gobierno explicó, al anunciar este tramo de leyes propuestas, que es necesario hacerse cargo "de este flagelo, con una ley de desalojo que de vía sumarísima a los procesos, evacúe rápido a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de cinco días".

En otro orden, el paquete de leyes abordará la revisión de las normas sobre discapacidad y acceso a beneficios sociales, modificando el régimen de pensiones por invalidez. Y también introducirá cambios en el registro de propiedades para hacerlo más moderno. El paquete legislativo ingresó al Congreso por el Senado, donde será tratado en primera instancia, para luego derivarlo a Diputados.