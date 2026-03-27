Javier Milei usó la cadena nacional para confrontar con Cristina Kirchner y Axel Kicillof: "Los falsos soberanistas pusieron al país en riesgo"

El presidente Javier Milei brindó una cadena nacional tras el fallo por YPF a favor de Argentina de parte de la Justicia de Estados Unidos.

"Es un hecho de trascendencia histórica", comenzó en su discurso el mandatario, acompañado por su gabinete, en un breve discurso en el que destacó la gestión de su administración y criticó al kirchnerismo por la forma en que se expropió la empresa.

Milei resaltó que un fallo adverso le habría costado al país "18 mil millones de dólares" y afirmó que "los falsos soberanistas pusieron al país en riesgo", al referirse a la ex presidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

"Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro que expropió las empresas en un pimer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido: hablo de Cristina Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado", enfatizó el jefe de Estado.

Sobre esta línea, el mandatario sostuvo que el fallo positivo obtenido por Argentina por el litigio con YPF "era virtualmente imposible" y afirmó que "ante la adversidad, triunfó la perseverancia".

Milei afirmó que en caso de haber pagado 18 mil millones de dólares "habria representado un enorme obstáculo en el camino de la recuperación económica. En términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento". "Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Quebrar este principio nos costó 12 años de inversiones, más pobreza, menos trabajo y más indigencia", remarcó.

Por último, el mandatario anunció que mandará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de expropiaciones.

Acompañaron al presidente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Luis Caputo (Economía); y el equipo jurídico.