Javier Milei pidió "paciencia" y reconoció que "los últimos meses fueron duros, pero el rumbo es el correcto"

"La Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023", aseguró el presidente de la Nación, Javier Milei, en su cuenta de la red social X al pedir "paciencia" y reconocer que "los últimos meses fueron duros".

El mensaje llega con la inflación en alza y fue reposteado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Se inserta, a su vez, en un descargo del líder de La Libertad Avanza contra que "los zócalos televisivos insistan en que ´todo está mal´".

El gobierno nacional se hizo eco así del panorama callejero que evidencian los medios de comunicación en contacto con múltiples trabajadores consultados en los últimos días en las paradas de colectivos, con horas de demora.

Milei se refirió a los resultados de su modelo económico: "Los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico".

Milei: "Estos meses fueron duros por los intentos de los kirchneristas"

El mensaje publicado por Milei en redes sociales se titula "PRIMERO LOS DATOS". Y arranca: "El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos... o directamente de sus jefes".

"Podemos discutir la metodología todo lo que quieran -sostiene el mandatario nacional-, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico".

El Presidente con su gabinete y funcionarios en la Casa Rosada este lunes.

El Presidente de la Nación se despachó: "Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que "todo está mal" cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato".

Agregó: "¿Significa esto que todos están mejor? No. Y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos".

Milei renovó entonces su solicitud a los ciudadanos: "Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado".

Javier Milei apuntó al kirchnerismo por la suba de la inflación

Y cerró su mensaje: "Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación".

"Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza. No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo. MAGA VLLC!", concluyó.

Javier Milei pidió más "paciencia"