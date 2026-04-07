Pablo Quirno ratificó la alianza con Estados Unidos y destacó la llegada de inversiones por el RIGI

El canciller Pablo Quirno ratificó que la relación entre Argentina y Estados Unidos atraviesa una fase de entendimiento profundo, fundamentada en la coincidencia política y la integración de sus economías.

Durante su exposición en una cumbre organizada por el Atlantic Council en el Palacio Libertad, el funcionario destacó que la diplomacia económica se ha convertido en el eje central de la política exterior de la administración de Javier Milei.

Ante una audiencia que incluyó a John Jovanovic, presidente del Exim Bank, el Canciller subrayó que el país busca consolidarse como un socio estratégico fiable en el hemisferio occidental.

Estabilidad y recursos estratégicos

En su discurso, Pablo Quirno puntualizó que Argentina ha comenzado a convertir sus ventajas estructurales en acciones concretas. Destacó el potencial de Vaca Muerta y la plataforma minera nacional, que incluye reservas de litio, cobre, oro, plata y uranio. "

La Argentina tiene todo para ocupar ese lugar y lo puede hacer de manera especialmente virtuosa junto a los Estados Unidos", planteó el funcionario al referirse a la seguridad de abastecimiento y la resiliencia de las cadenas de suministro globales.

El Canciller hizo hincapié en que el alineamiento estratégico actual es "sin ambigüedades", ofreciendo una previsibilidad que el mercado internacional demanda.

Según el representante argentino, el contexto internacional actual valora jurisdicciones confiables para el acceso a minerales críticos y energía, sectores donde el país busca atraer capitales norteamericanos de forma prioritaria.

Impacto del RIGI y equilibrio fiscal

Respecto a las medidas internas, el ministro destacó que el déficit fiscal fue eliminado en el primer mes de gestión y que el gasto público real sufrió una reducción superior al 30%.

En este marco, resaltó el funcionamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), informando que el sistema ya cuenta con trece proyectos aprobados por más de USD 27.000 millones, mientras que otros USD 53.000 millones se encuentran en etapa de evaluación.

"Cuando la Argentina ofrece previsibilidad, el interés aparece de inmediato. Cuando ofrece estabilidad, el capital responde", enfatizó Pablo Quirno.

Además, mencionó como un hito para la confianza de los inversores el reciente fallo favorable sobre YPF en la Corte de Apelaciones de Nueva York, lo que, según su visión, refleja una defensa alineada con las reglas del sistema internacional.

El rol del Exim Bank

Hacia el cierre de su intervención, el Canciller instó a los empresarios presentes a constatar el dinamismo de las provincias y el cambio de paradigma en el país.

Mencionó que el Exim Bank puede actuar como un instrumento clave para incentivar el desembarco de firmas estadounidenses, especialmente en infraestructura y agroindustria.

"La Argentina está en condiciones de ser un socio fiable para Estados Unidos", remarcó, tras explicar que la función de la Cancillería ahora trasciende la representación tradicional para enfocarse en conectar el capital internacional con las capacidades productivas locales.

La jornada, que contó con una fuerte presencia institucional, concluirá con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo.