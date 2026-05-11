Rompió el silencio el acusado de golpear a su ex pareja en Pilar: confesó arrepentimiento y habló de "relación tóxica"

La investigación por abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en un contexto de violencia de género contra Federico Balbuena sumó un nuevo capítulo clave. Este lunes, el imputado rompió el silencio y amplió su declaración indagatoria ante la fiscal Marcela Semería, de la UFI N°14 Descentralizada de Pilar.

Durante la audiencia, Balbuena reconoció episodios de violencia ocurridos con su expareja, Camila, y manifestó sentirse "arrepentido" por lo sucedido.

Según su testimonio, el conflicto se originó en una supuesta dinámica de "relación tóxica" y disputas vinculadas a la empresa de vehículos que compartían.

El descargo del imputado

Sobre uno de los hechos violentos denunciados, ocurrido el 13 de mayo del año pasado, Balbuena argumentó que la discusión escaló cuando fue a retirar equipos de trabajo.

"Ella me empieza a reclamar lo que siempre me reclamaba, que era por qué la dejé, por qué la abandoné", declaró ante la fiscalía, asegurando que su intención era mantener la separación porque el vínculo "no nos hacía bien a ninguno de los dos".

El acusado admitió que la situación derivó en agresiones: "Nunca quise lastimarla, yo solo quería que ella se recuperara y pudiese iniciar su vida lejos mío", sostuvo, y agregó que tras el altercado le pidió disculpas "por no poder amarla".

"Después de la pelea, fuimos a la pieza, yo me senté en la punta de la cama, le pedía disculpas por no poder amarla, pero que era una buena chica, joven, y que ya se iba a ir el amor e iba a poder iniciar nuevamente una vida", añadió.

Respecto a la acusación de abuso sexual, Balbuena intentó encuadrar los hechos bajo una supuesta cotidianeidad de la pareja.

Afirmó que, tras la pelea, mantuvieron relaciones íntimas de mutuo acuerdo: "Nosotros siempre que peleábamos arreglábamos todo en la cama", disparó el imputado, buscando desacreditar la denuncia por violación.

El peso de las pruebas

A pesar del descargo de Balbuena, la situación judicial del detenido es compleja. Camila denunció formalmente en noviembre de 2025 una serie de agresiones físicas, amenazas de muerte y violencia psicológica.

La causa incorporó recientemente documentación médica y cobró gran visibilidad pública tras la difusión de videos de cámaras de seguridad en abril de 2026.

En dichas imágenes, que ya están en manos de la justicia, se observarían golpes, tirones de pelo e intentos de asfixia ocurridos dentro del departamento de Pilar donde convivieron durante tres de los cinco años que duró la relación.

Por el momento, Balbuena continuará detenido mientras la fiscalía evalúa sus dichos frente a las pruebas físicas y fílmicas presentadas por la querella.