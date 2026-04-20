Motochorro intentó robarle la motocicleta a una pareja de policías: los oficiales lo abatieron a disparos

Una pareja de oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a balazos, en un tiroteo, a uno de los dos motochorros que intentaron robarle la motocicleta. El suceso se registró el domingo en el oeste del conurbano bonaerense y el otro malviviente resultó herido.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo en horas de la noche, cuando un joven, de 19 años y destinado en la Fuerza Barrial de Aproximación (F.B.A.) de la zona, y su novia, de 20 y que se desempeña en la comisaría 2ª del distrito, se movilizaban, francos de servicio y vestidos de civil, a bordo de un motovehículo Yamaha XTZ azul.

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Según agregaron los informantes, al arribar al cruce de Arribeños y el Camino de la Ribera, aparecieron en escena dos individuos, que se desplazaban en una moto Honda GLH.

Trascendió que las víctimas resolvieron ofrecer resistencia y, como saldo de un enfrentamiento armado, consiguieron abatir a uno de los sujetos y además herir al otro sospechoso.

Al occiso se lo identificó luego como Abraham Ismael Troncoso, de 23 años, certificándose que era el conductor de la motocicleta Honda.

Ladrón herido





En tanto, al herido, de 21 años y que había recibido el roce de un proyectil en el lateral derecho de la cabeza, posteriormente se lo condujo, en una ambulancia, al Hospital Eva Perón.

Peritos de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cadáver y determinaron que presentaba impactos de arma de fuego en el cráneo y en la región torácica; mientras que incautaron un revólver 38 largo utilizado por los asaltantes.

Investigación





Miembros de la comisaría 1ª de la zona se encargan de investigar lo acontecido.

Intervino en la causa penal la doctora Paula Salevsky, fiscal de la Unidad Funcional N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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