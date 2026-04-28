Jury a los fiscales en el caso Dalmasso: el abogado del parquetista Bárzola cuestionó el hallazgo de ADN

La Legislatura de Córdoba avanzó en las últimas horas con un jury de enjuiciamiento contra tres fiscales que actuaron en la investigación inicial del crimen de Nora Dalmasso. El caso ocurrió en noviembre de 2006 en Río Cuarto.

Los funcionarios judiciales acusados son Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Se los señala por presunto mal desempeño y negligencia en el manejo de la causa durante varios años.

El planteo central sostiene que no se profundizó la investigación sobre Roberto Bárzola. El parquetista había trabajado en la vivienda de la familia Macarrón y existían indicios que lo vinculaban.

Sin embargo, recién en 2024 -con la causa prescripta- se detectó su ADN en el cinto de la bata utilizada para estrangular a la víctima. Ese hallazgo reavivó cuestionamientos sobre la actuación judicial previa.

Zacarías Ramírez Rigo, el abogado de Bárzola.

El acusado es representado por el abogado Zacarías Ramírez Rigo, quien participó de la audiencia. El letrado cuestionó la validez de las pruebas incorporadas al expediente.

"La misma muestra que le indican o le adjudican a él hoy, se la habían adjudicado a otros dos imputados con anterioridad. Por lo tanto, se pueden ver algunas deficiencias con respecto a esa muestra y esa es una muestra que se tomó hace 20 años, por lo cual es absolutamente atemporal a cómo se toman muestras hoy en día y con otra tecnología y con otros procedimientos", afirmó.

La cadena de custodia bajo la lupa

En esa línea, adelantó que pondrá bajo análisis tanto la recolección del material genético como la cadena de custodia. A su entender, existen inconsistencias en el manejo de la evidencia.

También señaló que en el cinto de la bata se halló ADN de su defendido junto al de otros imputados. Entre ellos mencionó a Facundo Macarrón, lo que, según sostuvo, podría indicar contaminación de las muestras.

El abogado además apuntó contra el fiscal Pablo Jávega, quien reactivó la causa y logró el cotejo positivo en 2024. Cuestionó el alcance de su intervención.

"Sabíamos que hoy iba a dar su testimonio el fiscal Jávega, que es quien imputó. Nosotros tenemos un interés en todo este debate, principalmente porque de manera indirecta se está hablando de mi defendido. Porque si hay un mal desempeño de tres fiscales es porque se está presumiendo que mi defendido vendría a ser culpable y que cometió este hecho terrible contra Nora Dalmasso", expresó.

El letrado consideró además que el proceso resulta "atemporal". Además, afirmó que antes de avanzar con responsabilidades debería resolverse la situación judicial de su cliente.

Durante la audiencia también declararon los ex fiscales generales Gustavo Vidal Lascano y Eugenio Darío Vezzaro. Ambos fueron convocados como testigos en relación al inicio de la investigación.

Los exfuncionarios estuvieron al frente del Ministerio Público Fiscal en la etapa en la que se imputó al pintor Gastón Zárate. También cuando se investigó a Facundo Macarrón por el crimen.

Tras las exposiciones, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 6 de mayo. En esa fecha se presentarán los alegatos de las partes.

Según el cronograma parlamentario, la sentencia se conocerá antes de que finalice el mes. Los jurados deberán decidir entre la destitución definitiva de los tres fiscales o la desestimación de los cargos, permitiendo su continuidad en el Poder Judicial.