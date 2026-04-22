Caso Dalmasso: Marcelo Macarrón arremetió contra los fiscales en el inicio del jury

A casi 20 años del asesinato de Nora Dalmasso, en la Legislatura Unicameral de Córdoba se realizó la primera jornada del jury de enjuiciamiento contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. La familia de la víctima rompió el silencio con testimonios cargados de dolor e indignación.

Di Santo fue fiscal entre 2007 y 2015, y durante su período ordenó las detenciones del pintor Gastón Zárate, conocido como "El Perejil", y Facundo Macarrón.

Miralles, que estuvo de 2016 a 2017, investigó un presunto crimen por encargo, mientras que Pizarro, de 2017 a 2019, sospechó que el viudo Marcelo Macarrón, viajó desde Punta del Este para matar a su esposa.

La familia acusó formalmente a los fiscales de mal desempeño y negligencia grave, señalándolos como responsables de una cacería judicial que, según denunciaron, priorizó culpar al entorno íntimo en lugar de seguir las pistas que conducían al verdadero asesino.

El primero en declarar fue el viudo quien no ocultó su malestar por el accionar de la instrucción. Con un tono firme, cruzó duramente a Di Santo, quien se había quebrado minutos antes frente al tribunal.

"¿Se largó a llorar en esta sala? Es una vergüenza para la provincia. ¿Por qué no lloró 19 años atrás? Hubiese llorado como lloré yo", dijo Macarrón.

Para el viudo, la fiscalía nunca tuvo la intención de investigar seriamente a los sospechosos vinculados a la obra en la casa que se realizaba en esa época (en referencia a Roberto Bárzola, que se determinó que su ADN coincide con el hallado en la escena del crimen), sino que se enfocaron en "inventar" teorías para incriminar a la familia en lugar de brindar contención.

"Se ve que el fiscal ve muchas películas de ciencia ficción. Me trajo de Punta del Este, maté a mi mujer y volví a Punta. Es novelesco", sostuvo sobre Miralles.

La salud de Macarrón fue uno de los puntos más sensibles de su exposición. Por primera vez, el médico reveló las secuelas físicas y psicológicas que le dejó el proceso judicial que terminó con su absolución en 2022.

"Me sometí a un juicio porque soy inocente pero eso me provocó graves problemas de salud, cuatro stents y caí en el alcoholismo", confesó ante el jurado. Además, brindó un dato inédito sobre su recuperación: debió internarse en un centro de rehabilitación. Hace cuatro años que logró dejar la bebida para retomar su trabajo en el consultorio.

Por su parte, Facundo recordó cómo el asedio judicial le arrebató la juventud cuando fue imputado por el fiscal Di Santo. "Me arruinaron la vida y hasta me obligaron a ‘salir del closet'," sentenció.

El hijo de la víctima denunció que, durante la investigación, el equipo fiscal deslizó prejuicios discriminatorios sobre su orientación sexual para vincularlo al crimen. "Se insinuaba que por ser gay uno tiende al delito", manifestó.

Por su parte, Valentina declaró de forma virtual y puso el foco en la traición a la confianza que la familia depositó en los investigadores. Recordó que a Di Santo le abrieron las puertas de su casa y que el fiscal estuvo diez años al frente de la causa sin llegar a la verdad ni pedir disculpas.

También fue lapidaria con Miralles, quien imputó a su padre basándose en que no aparecía en una foto en Punta del Este. Para la joven, el contraste llegó con el fiscal Pablo Jávega. "En dos años logró encontrar al verdadero culpable, necesitamos que la Justicia esté a la altura", reclamó.

Defensa

La jornada había comenzado con las defensas de los tres fiscales señalados que negaron las acusaciones de negligencia y defendieron sus actuaciones.

El jury busca determinar si los tres funcionarios omitieron pruebas clave de manera deliberada o por impericia técnica.

La querella sostiene que hubo un ensañamiento contra los Macarrón mientras se ignoraban evidencias científicas y testimoniales que apuntaban en otra dirección.

"Hoy, como padre, tengo el orgullo de que mis hijos son exitosos", cerró el viudo, subrayando que gracias al tratamiento psicológico y psiquiátrico pudieron salir adelante.

El proceso continuará en los próximos días con la recepción de más pruebas y testimonios.