Caso Nora Dalmasso: sentaron en el banquillo de los acusados a los tres fiscales por mal desempeño

Con la citación de 37 testigos, este martes comenzó en Córdoba el jury de enjuiciamiento contra los tres primeros fiscales que tuvieron en sus manos la investigación por el femicidio de Nora Dalmasso. Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro enfrentan un proceso clave que busca determinar si existió negligencia grave y mal desempeño en una causa que lleva casi dos décadas.

Tras una nueva investigación, fue identificado un sospechoso por una muestra de ADN con los indicios que desde el primer día habían sido recolectados pero no se habían realizado las comparaciones con todas las personas que estuvieron en la casa de la víctima el 25 de noviembre en Río Cuarto donde fue asesinada.

La audiencia inaugural arrancó a las 8.30 con la lectura de la acusación impulsada por la Fiscalía General. Los tres funcionarios judiciales están bajo la lupa por su actuación en distintos periodos: Di Santo lideró la instrucción entre 2007 y 2015; Miralles lo sucedió entre 2016 y 2017, mientras que Pizarro fue quien cerró la etapa investigativa para elevar a juicio al viudo, Marcelo Macarrón, entre 2017 y 2019.

Las defensas intentaron una jugada estratégica al pedir la nulidad de la participación de Bettina Croppi, fiscal general adjunta, solicitando que fuera reemplazada por Carlos Lezcano. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo por unanimidad y ordenó continuar con la jornada, tras el intento de las defensas de dilatar el inicio de los testimonios.

Para el primer día de declaraciones están convocados el propio Macarrón, sus hijos Valentina y Facundo, y el abogado Gustavo Liebau.

También entre los citados figuran nombres de peso en la justicia cordobesa como los fiscales Julio Rivero y Darío Vezzaro, además de investigadores y secretarios judiciales que estuvieron cerca del expediente. También darán su versión los familiares directos de la víctima y del viudo, incluyendo a Juan Dalmasso, hermano de Nora, quien ha sido una de las voces más críticas del proceso.

"Esperamos un desarrollo positivo. El mal desempeño llevó a que la causa prescribiera", afirmó Mariángeles Mussolini, abogada de la familia Macarrón, antes de ingresar a la sala.

La letrada fue contundente al señalar que existieron pruebas científicas, como un informe del FBI y rastros de ADN completados en 2011 que apuntaban a otras líneas de investigación, las cuales habrían sido ignoradas por los fiscales ahora juzgados.

Desde el entorno de la familia aseguran que la negligencia fue sistemática. Sostienen que el expediente contenía testimonios y pericias que indicaban un rumbo distinto al que tomaron los acusadores públicos.

Por este motivo, la denuncia presentada originalmente en marzo de 2025 escaló hasta este jury, luego de que el jurado de legisladores y magistrados viera mérito suficiente para el juicio político.

Un dato que genera malestar es que, a pesar de la gravedad de las imputaciones por mal desempeño, los tres fiscales permanecen actualmente en sus cargos.

El veredicto que el jurado lo debe emitir antes del 28 de mayo.

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