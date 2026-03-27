La K'onga y Candu Domínguez presentan "Si se acaba el mundo/Khe", su nuevo enganchado

En el pico más alto de su carrera, La K'onga presenta "Si se acaba el mundo/Khe", un nuevo enganchado junto a Candu Domínguez que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La propuesta fusiona la esencia del cuarteto tradicional con una impronta actual, combinando la energía rítmica característica del grupo con los matices vocales de Candu. La química entre Pablo Tamagnini y la artista invitada construye una atmósfera que oscila entre el romanticismo urgente y la celebración, fiel al estilo que convirtió a la banda en un fenómeno masivo.

La K'onga y Candu Domínguez se unen en "Si se acaba el mundo/Khe"

El lanzamiento se da en un contexto de fuerte expansión para La K'onga, que celebrará sus 23 años de trayectoria el próximo 4 de abril en la Sala Quality de Córdoba, antes de iniciar una gira internacional que incluirá presentaciones en Estados Unidos, con paradas en ciudades como Miami, Nueva York y Palm Beach.

En Argentina, el reencuentro con su público tendrá lugar el 23 y 24 de junio en el Movistar Arena, donde ofrecerán un show renovado con tecnología de última generación y un recorrido por sus grandes clásicos.

La K'onga atraviesa un gran presente con giras internacionales, shows agotados y nuevos lanzamientos

Luego, la banda continuará su camino hacia Europa, reafirmando el crecimiento del cuarteto en nuevos mercados y consolidando su presencia en la escena internacional. Como cierre de este año, también anunciaron la segunda edición de su crucero temático, una experiencia que combina música en vivo y convivencia con sus fans en altamar.

Con "Si se acaba el mundo/Khe", La K'onga sigue ampliando su repertorio y reafirma su lugar como uno de los máximos exponentes del género, llevando el cuarteto a nuevas audiencias dentro y fuera del país.

Mirá el nuevo videoclip de La K´onga junto a Candu Domínguez "Si se acaba el mundo/Khe"