El cura DJ Guilherme Peixoto homenajeó al papa Francisco con un show multitudinario en Plaza de Mayo

Miles de personas se congregaron anoche en la Plaza de Mayo para presenciar un espectáculo gratuito de música electrónica religiosa encabezado por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido mundialmente como el cura DJ. El evento fue concebido como un homenaje al Papa Francisco y reunió a asistentes de distintos puntos de la Buenos Aires y la provincia.

Desde las 20:00, el centro porteño se transformó en una gran pista al aire libre con una propuesta inédita: un set de música electrónica que integró elementos religiosos, campanas e intervenciones inspiradas en textos litúrgicos y documentos papales. Con un fuerte despliegue técnico, pantallas LED y sonido profesional, el público vivió una experiencia que combinó celebración, respeto y emoción.

Miles de personas se reunieron en la Plaza de Mayo para vivir un show único

Vestido con camisa clerical negra y alzacuello, Peixoto se ubicó detrás de la consola para ofrecer un show que rompió moldes. Las pantallas gigantes proyectaron imágenes del pontífice argentino mientras la multitud acompañaba con aplausos, banderas y celulares encendidos, generando una atmósfera única en pleno corazón de la ciudad.

El evento, titulado "Francisco vive en el Encuentro", fue impulsado por la Asociación Civil Miserando con el objetivo de destacar el legado del Papa y promover la "cultura del encuentro". La convocatoria apostó por la inclusión, la dignidad humana y la participación de un público diverso, sin distinción de religión o procedencia.

La celebración se realizó en la antesala del primer aniversario del fallecimiento de Jorge Bergoglio, ocurrido el 21 de abril de 2025, y se pensó como un homenaje colectivo. Para garantizar el desarrollo del evento, el Gobierno de la Ciudad implementó un operativo especial con cortes de tránsito en amplias zonas del microcentro que se extendieron hasta la madrugada.

"Gracias Argentina, hicimos lío", expresó Guilherme Peixoto tras su impactante presentación en el corazón de Buenos Aires

La postal fue poco habitual: una multitud reunida en la histórica plaza para recordar al Papa al ritmo del techno. Tras el show, el propio Peixoto compartió en sus redes sociales un mensaje que sintetizó el espíritu de la noche: "Gracias Argentina, hicimos lío".



