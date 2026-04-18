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Sábado, 18 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
UNA MULTITUD

El cura DJ Guilherme Peixoto copó Plaza de Mayo con un homenaje al papa Francisco

El sacerdote dio un multitudinario show ante una multitud, a tres días del aniversario del fallecimiento de Jorge Bergoglio.

El sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto se presentó esta noche en Plaza de Mayo, en el marco de un multitudinario homenaje al Papa Francisco, en un evento que combinó música electrónica y espiritualidad, al cumplierse un año del fallecimiento del pontífice.

Desde temprano, la zona se vio colmada de personas y con un importante despliegue logístico que incluyó cortes de tránsito en el microcentro porteño.

El cura DJ Guilherme Peixoto copó Plaza de Mayo con un homenaje al papa Francisco

El show, de carácter gratuito, forma parte de un tributo al pontífice argentino y reunió a miles de asistentes frente a la Casa Rosada. La propuesta del llamado "cura DJ" mezcla bases electrónicas con fragmentos de discursos religiosos, en un formato que ya recorrió distintos escenarios internacionales.

El operativo incluyó restricciones vehiculares en los alrededores de Plaza de Mayo para facilitar el acceso del público y garantizar la seguridad durante el evento. La convocatoria generó gran expectativa en redes sociales y en la vía pública, con una asistencia que superó las previsiones.

Peixoto, quien ganó notoriedad mundial tras su participación en eventos masivos como la Jornada Mundial de la Juventud, se consolidó como una figura singular que fusiona fe y música. En Buenos Aires, su presentación sumó un fuerte contenido simbólico, al rendir homenaje al Papa Francisco en un espacio emblemático.

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