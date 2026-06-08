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Lunes, 8 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
PRONÓSTICO

La lluvia dice adiós, pero el frío intenso vuelve a Buenos Aires

El pronóstico anticipa un arranque inestable y temperaturas bajas durante varios días, con máximas que apenas alcanzarán los 17 grados.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una semana con clima fresco en Buenos Aires, marcada por lluvias y lloviznas en el comienzo del período y una posterior mejora que llegará acompañada por mañanas frías y tardes moderadas.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires seguirá mostrando características plenamente invernales, con temperaturas bajas y pocas chances de alcanzar valores templados.

Lunes con lluvias y una mejora gradual hacia el fin de semana

El lunes 8 será el día más inestable del período. Se esperan lluvias durante la mañana, con probabilidad de precipitaciones entre 40 y 70 por ciento, y lloviznas hacia la tarde, con chances de entre 10 y 40 por ciento. La temperatura irá de 12 a 14 grados.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires seguirá mostrando características plenamente invernales, con temperaturas bajas y pocas chances de alcanzar valores templados.Lunes con lluvias y una mejora gradual hacia el fin de semanaEl lunes 8 será el día más inestable del período. Se esperan lluvias durante la mañana, con probabilidad de precipitaciones entre 40 y 70 por ciento, y lloviznas hacia la tarde, con chances de entre 10 y 40 por ciento. La temperatura irá de 12 a 14 grados.Así estará el clima esta semana en Buenos Aires.
Así estará el clima esta semana en Buenos Aires.

El martes 9 mejorarán las condiciones, aunque aparecerán bancos de niebla durante las primeras horas del día. La mínima será de 9 grados y la máxima de 14 grados. No se esperan lluvias.

El miércoles 10 continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 10 y 15 grados. La probabilidad de precipitaciones será muy baja, entre 0 y 10 por ciento.

El jueves 11 llegará más sol. Se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 16 grados, con cielo mayormente despejado.

El viernes 12 mantendrá condiciones similares, con temperaturas entre 9 y 16 grados y sin lluvias previstas.

El sábado 13 será una de las jornadas más agradables de la semana. La mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 17 grados, con buen tiempo predominante.

El domingo 14 cerrará el período con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 9 y 16 grados.


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