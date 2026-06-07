Clima hoy, domingo 7 de junio, con lluvias: ¿Hasta cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para este domingo 7 de junio y anticipó condiciones inestables durante toda la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con presencia de lloviznas y lluvias aisladas en distintos momentos del día.

Según los últimos datos, el clima se mantendrá mayormente nublado, con variaciones en la intensidad de las precipitaciones y temperaturas moderadas, sin grandes cambios térmicos a lo largo del día.

Cómo estará el clima este domingo en Buenos Aires





De acuerdo con el SMN, las primeras horas del domingo estarán marcadas por la presencia de neblinas, con una probabilidad de precipitaciones de entre un 10% y un 40%. La temperatura mínima se ubicará en los 13 grados, mientras que el viento soplará desde el sector este con velocidades de entre 7 y 13 km/h.

El clima del domingo estará marcado por la inestabilidad y la probabilidad de lluvias aisladas durante todo el día.

Hacia la tarde, las lluvias aisladas comenzarán a intensificarse, manteniendo una probabilidad de entre el 10% y el 40%. Durante este período se registrará la temperatura máxima del día, que alcanzará los 16 grados. El viento continuará predominando del sector este, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h.

Por la noche, las condiciones inestables persistirán, con lluvias aisladas que se mantendrán dentro del mismo rango de probabilidad. La temperatura descenderá levemente hasta los 14 grados, mientras que el viento aumentará su intensidad, con ráfagas provenientes del este de entre 23 y 31 km/h.

Pronóstico extendido: ¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Buenos Aires?





El pronóstico extendido indica que las condiciones inestables continuarán al inicio de la semana. Para el lunes 8 de junio se esperan lluvias durante gran parte del día, con probabilidades de precipitación más elevadas en horas de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados.

El pronóstico extendido anticipó que las lluvias continuarán hasta el lunes y el clima mejorará hacia el martes.

A partir del martes 9 se prevé una mejora en las condiciones del tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Ese día la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima de 15.

El miércoles 10 continuará con características similares, con cielo algo nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 10 y 15 grados.

Para el jueves 11 se espera una jornada con nubosidad variable, sin precipitaciones, y temperaturas que irán de los 10 a los 16 grados.

El viernes 12 mantendrá condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas entre los 9 y 16 grados.

Finalmente, el sábado 13 se presentará con cielo algo nublado y temperaturas en leve ascenso, con una mínima de 9 grados y una máxima que alcanzará los 17.