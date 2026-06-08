Urgente: más de 50 localidades bajo alerta amarilla por tormentas y fuertes ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento que afectará a la Ciudad de Buenos Aires y a más de 50 localidades del conurbano e interior bonaerense.

Según el organismo, el fenómeno meteorológico generará lluvias persistentes con un acumulado de agua de entre 30 y 60 milímetros para este lunes 8 de junio. Además, el temporal llegará acompañado por ráfagas del sudeste que superarán los 50 kilómetros por hora, lo que podría complicar las zonas ribereñas.

Los municipios afectados bajo alerta en el AMBA

Zona Sur: Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Cañuelas, Ensenada, Berisso y La Plata.

Zona Oeste: La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Hurlingham, San Miguel, José C. Paz, Tres de Febrero y Luján.

Zona Norte: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas, Pilar, Escobar, Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz.

Interior y Costa: Baradero, San Pedro, Ramallo, Magdalena y Punta Indio.

Pronóstico extendido: ¿Cuándo mejora el clima?





Las condiciones climáticas extremas comenzarán a ceder de forma definitiva a partir de las 17 de este lunes, dando paso a una drástica bajada de la temperatura.

El martes arrancará frío y con bancos de niebla muy densos. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima llegará apenas a los 14, con cielo parcialmente nublado pero ya sin lluvias.

Así estará el clima en Buenos Aires.

Para el miércoles y jueves, el termómetro mostrará un leve ascenso con máximas de 15 y 16 grados respectivamente. El sol empezará a asomar de a ratos y el SMN descartó nuevas precipitaciones hasta el próximo fin de semana.