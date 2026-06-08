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Lunes, 8 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
PRONÓSTICO

Urgente: más de 50 localidades bajo alerta amarilla por tormentas y fuertes ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por fuertes tormentas y ráfagas de más de 50 kilómetros por hora. Los municipios que están bajo riesgo este lunes.

SGorostiaga
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento que afectará a la Ciudad de Buenos Aires y a más de 50 localidades del conurbano e interior bonaerense.

Según el organismo, el fenómeno meteorológico generará lluvias persistentes con un acumulado de agua de entre 30 y 60 milímetros para este lunes 8 de junio. Además, el temporal llegará acompañado por ráfagas del sudeste que superarán los 50 kilómetros por hora, lo que podría complicar las zonas ribereñas.

Los municipios afectados bajo alerta en el AMBA

  • Zona Sur: Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Cañuelas, Ensenada, Berisso y La Plata.

  • Zona Oeste: La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Hurlingham, San Miguel, José C. Paz, Tres de Febrero y Luján.

  • Zona Norte: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas, Pilar, Escobar, Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz.

  • Interior y Costa: Baradero, San Pedro, Ramallo, Magdalena y Punta Indio.

Pronóstico extendido: ¿Cuándo mejora el clima?


Las condiciones climáticas extremas comenzarán a ceder de forma definitiva a partir de las 17 de este lunes, dando paso a una drástica bajada de la temperatura.

El martes arrancará frío y con bancos de niebla muy densos. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima llegará apenas a los 14, con cielo parcialmente nublado pero ya sin lluvias.

Así estará el clima en Buenos Aires.
Así estará el clima en Buenos Aires.

Para el miércoles y jueves, el termómetro mostrará un leve ascenso con máximas de 15 y 16 grados respectivamente. El sol empezará a asomar de a ratos y el SMN descartó nuevas precipitaciones hasta el próximo fin de semana.

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