Hasta qué hora llueve hoy en Buenos Aires

Las lluvias y las lloviznas intermitentes tienen las horas contadas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Según el pronóstico oficial, el agua parará definitivamente antes de que se produzca el ocaso de este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta amarilla por lluvias persistentes para todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se espera que el agua acumulada llegue a pisos de entre 30 y 60 milímetros, acompañada por ráfagas intensas desde el sudeste y una temperatura máxima que apenas tocará los 13 grados.

El pronóstico hora por hora para la tarde

Desde la plataforma climatológica Meteored destacaron que la probabilidad de precipitaciones irá en un marcado descenso a medida que se acerque el regreso a casa.

De 11:00 a 13:00: continuarán las lluvias débiles pero continuas, con un 90% de probabilidades de caída de agua.

A partir de las 14:00: las chances bajan al 70% y el agua acumulada será de apenas 0,7 milímetros.

A las 15:00: el cielo empezará a abrirse levemente, bajando la inestabilidad a un 50%.

A las 16:00: últimas lloviznas aisladas (30% de probabilidad) antes del cese total.

Las probabilidades de lluvia esta tarde en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuándo vuelve a llover en la semana?

A partir de las 17 el cielo pasará a estar mayormente cubierto pero ya sin precipitaciones. La buena noticia para el resto de la jornada laboral es que las condiciones meteorológicas mejorarán de forma definitiva desde el martes, con el regreso del sol y las tardes frescas.

Desde Meteored adelantaron que no se esperan nuevas tormentas en el corto plazo: el mal tiempo regresaría a la región recién el sábado 13 de junio, a última hora de la tarde.