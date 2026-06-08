Urgente: hay alerta amarilla por tormentas y fuertes lluvias en Buenos Aires y otras tres provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes 8 de junio una alerta meteorológica amarilla por tormentas y fuertes lluvias que afectará a cuatro provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta amarilla por lluvias que rige para el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos.

Hay alerta amarilla por tormentas y lluvias en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual", indicó.

A su vez, el SMN confirmó una alerta amarilla por tormentas alcanza a la provincia de Formosa. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", destacó.

Ante esto, el organismo brindó algunas recomendaciones como evitar actividades al aire libre, no sacar residuos y mantener despejados los sistemas de drenaje. Además, desconectar los electrodomésticos, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y, si se está en el exterior, buscar refugio en edificaciones o vehículos cerrados.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes iniciará con cielo nublado y con lloviznas desde las primeras horas. Se espera un clima frío a fresco, se mantendrá el cielo mayormente cubierto y no se descartan lluvias aisladas a lo largo de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 14°C.