Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 8 y el sábado 13 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el reporte oficial sobre el estado del tiempo para el período comprendido entre el lunes 8 y el sábado 13.

Luego de las copiosas precipitaciones registradas durante el fin de semana, la atmósfera comenzará a estabilizarse de forma paulatina, dando paso a jornadas con marcado descenso térmico hacia el cierre de la semana, según los datos provistos por la estación central de Buenos Aires.

Lunes de lluvias y mejoría paulatina

Para el lunes 8, el organismo estatal prevé una continuidad en las condiciones de inestabilidad con un 65% de probabilidad de lluvias durante la franja matutina, las cuales irán perdiendo fuerza hacia el final del día. El termómetro oscilará entre una mínima de 12°C y una máxima que alcanzará los 15°C, con vientos moderados provenientes del sudeste.

El martes 9 marcará el cese definitivo de las precipitaciones en el área metropolitana. El cielo se presentará mayormente nublado a nublado, con registros térmicos estables que se ubicarán en los 9°C de mínima y los 15°C de máxima, acompañados por brisas leves del sector sudeste.

Nubosidad persistente a mitad de semana

El miércoles 10 mantendrá una tónica similar en el plano meteorológico, con un cielo predominantemente cubierto a lo largo de toda la jornada. La temperatura mínima experimentará un ascenso técnico situándose en los 10°C, mientras que la máxima llegará a los 15°C debido a la rotación de los vientos hacia el norte.

Hacia el jueves 11, las condiciones generales mantendrán el panorama de nubosidad variable. Las marcas térmicas en las terminales del Servicio Meteorológico Nacional registrarán una mínima de 10°C y una máxima estimada en 16°C, bajo la influencia de vientos suaves que soplarán desde el sudoeste.

Picos térmicos y frío polar hacia el sábado

El viernes 12 se consolidará como el día más templado de todo el período analizado por las autoridades climáticas. Con un cielo parcialmente soleado, la temperatura máxima escalará hasta los 16°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 9°C durante la madrugada, con vientos del noroeste.

Finalmente, el sábado 13 se producirá una irrupción de aire frío que cambiará drásticamente el escenario. El cielo volverá a cubrirse por completo y se registrará un marcado desplome de los indicadores, con una temperatura máxima de apenas 17°C y una mínima invernal que tocará los 9°C, cerrando la semana bajo condiciones de marcado enfriamiento ambiental.