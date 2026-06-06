Alerta amarilla por tormentas fuertes en 9 provincias: el mapa de las zonas afectadas para este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta amarilla por tormentas que afectará a distintas regiones del país, interrumpiendo el período de estabilidad climática de las últimas semanas.

Según detalló el organismo oficial, el frente se caracterizará por presentar condiciones de intensidad variable, algunas de las cuales llegarán a ser localmente fuertes. Los eventos meteorológicos estarán acompañados principalmente por abundantes lluvias en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo ocasional y ráfagas de viento.

Respecto a la precipitación acumulada, el informe técnico estima valores generales de entre 30 y 50 milímetros, advirtiendo que estas marcas pueden ser superadas de forma puntual en aquellas zonas donde el frente de tormenta presente un estancamiento prolongado.

El cronograma del área afectada día por día

Si bien las condiciones de inestabilidad comenzarán a manifestarse de manera localizada durante las últimas horas de hoy, sábado, el período de mayor extensión territorial y virulencia se concentrará a lo largo del domingo.

Infografía del SMN correspondiente al sábado 6 de junio: el inicio del fenómeno meteorológico se manifestará de manera localizada durante la noche, afectando principalmente a sectores específicos de Córdoba y Santa Fe.

Durante la noche del sábado 6 de junio, la advertencia climática regirá exclusivamente en algunos sectores específicos de la franja central del territorio, abarcando áreas de Córdoba y Santa Fe.

Por su parte, el domingo 7 de junio será el día de máxima expansión del fenómeno meteorológico, extendiendo la cobertura de la alerta amarilla a un total de 9 provincias debido al desplazamiento de la masa de aire inestable.

Mapa de alertas para el domingo 7 de junio: el período de máxima extensión territorial y virulencia cubrirá un total de 9 provincias, desplazando la masa de aire inestable hacia el centro y el norte del país.

El frente alcanzará de forma directa a las jurisdicciones de San Luis, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos, sumando además al este de Santiago del Estero, el noreste de La Pampa y el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Recomendaciones de seguridad emitidas por el SMN

Para mitigar los riesgos asociados a la intensidad de las lluvias y las descargas eléctricas, las autoridades de Protección Civil difundieron una serie de pautas para la población urbana y rural. Se aconseja permanecer en espacios techados, evitar la circulación innecesaria por la vía pública y no sacar los residuos a la calle, revisando de antemano la limpieza de desagües y sumideros para prevenir anegamientos en las viviendas.

Asimismo, resulta clave proceder a la desconexión de los electrodomésticos y evaluar el corte del suministro eléctrico general si se detecta la filtración de agua a la propiedad. Para mantener el aislamiento, se recomienda permanecer lejos de puertas y ventanas, asegurar cualquier objeto suelto en balcones, terrazas o patios que pueda ser proyectado por el viento, y buscar refugio seguro de manera inmediata en construcciones firmes o vehículos cerrados si el inicio de la actividad eléctrica sorprende a los ciudadanos a la intemperie.