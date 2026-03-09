Horóscopo: los signos que deben revisar sus actitudes machistas

Cuando los planetas retrógrados golpean la casa de la conciencia, el Universo nos obliga a mirar el espejo que evitamos durante años. La carta natal no es una excusa para el ego, sino un mapa para romper patrones. En esta entrega especial, el horóscopo no viene a endulzar oídos, sino a señalar esas sombras que el sistema patriarcal instaló en la personalidad de ciertos nativos. Si el destino nos puso acá para evolucionar, hay que soltar la armadura de la superioridad. Muchos confunden los signos más soberbios con aquellos que simplemente tienen carácter, pero cuidado: la soberbia es el refugio de quien no soporta perder el control. Por otro lado, los signos más seguros de sí mismos suelen ser un faro, pero cuando esa seguridad se vuelve dogma y no permite cuestionar privilegios, se transforma en opresión. Vamos a ver quiénes necesitan, urgente, bajar del pedestal.

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aries tiene esa energía de carnero que embiste antes de preguntar. Cree que imponerse es sinónimo de liderazgo y muchas veces no registra que está acallando voces a su alrededor. En el amor o el trabajo, te puede ningunear porque asume que su verdad es la única. A la gente de su entorno lo termina agotando con esa necesidad de competir siempre. El consejo: aprendé a escuchar sin preparar tu respuesta mientras el otro habla. Si no frenás, te vas a quedar solo rodeado de gente que te aplaude por miedo.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El problema de Leo es que necesita ser el centro del universo y espera que todes le rindan pleitesía. Su soberbia los lleva a creer que su carrera o sus problemas son más importantes que los de su compañera. Si la pareja brilla, a Leo le cuesta horrores bancarla sin hacer algún comentario que opaque ese logro. El consejo es que aprendan a ocupar el rol de acompañante sin robar cámara. Tienen que entender que el amor no es una función unipersonal, es un escenario compartido.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Tauro es de los signos más testarudos y su machismo viene por el lado de la posesión. Cree que por ser el que provee o el que sostiene la estructura material, tiene derecho a decidir por los demás. Su mirada es tan conservadora que suele ningunear las luchas actuales porque "en su época no era así". El consejo es que se suelten de la rigidez y entiendan que ceder no es perder, sino ganar en humanidad. Si no, se van a quedar anclados en el pasado mientras el mundo les pasa por al lado.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Acá el tema es heavy porque Escorpio maneja la manipulación fina. Su machismo no es tan obvio como el de Aries, es más sutil: controla a través del silencio, del reproche, o de ese aire misterioso que te hace sentir que siempre le debés algo. No tolera que le lleven la contra porque cree que su mirada profunda de la vida es la única válida. El consejo: largá el juego psicológico y permití que el otro exista sin tu aprobación constante. Saná esa herida de poder porque si no, tu vínculo se vuelve una cárcel.