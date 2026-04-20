Leandro Paredes confirmó que Paulo Dybala quiere jugar en Boca: "Tiene muchas ganas de venir"

La victoria en el Monumental fue el plato principal, pero Leandro Paredes agregó un postre que ilusionó a todo el mundo xeneize. El capitán de Boca Juniors, figura del triunfo 1 a 0 ante River en el Superclásico, participó del stream de Davoo Xeneize junto a Gastón Edul y dejó una declaración que encendió las redes: Paulo Dybala quiere vestir la azul y oro.

"Ojalá, a mí me encantaría de verdad. Lo hablo con él y tiene muchas ganas de venir", confesó el volante sin rodeos. Las palabras del mediocampista no fueron un rumor ni una especulación de terceros: fueron una confirmación directa de alguien que mantiene un vínculo estrecho con el cordobés. Paredes dejó en claro que el tema no es nuevo y que el atacante, actualmente en la Roma, tiene el deseo concreto de defender los colores de La Ribera.

Leandro Paredes celebró la victoria en el Superclásico en el streaming de Davo Xeneixe y revolucionó las redes



El campeón del mundo convirtió, de penal, el 1-0 en el estadio Monumental pic.twitter.com/gatxk1iDrX — NEA HOY (@neahoycom) April 20, 2026

La declaración llegó en un momento inmejorable. Con la euforia del Superclásico a flor de piel, un presente deportivo sólido y la continuidad de Claudio Úbeda en el banco, el club atraviesa una de sus mejores etapas recientes. En este contexto, la posibilidad de sumar a un jugador de la jerarquía internacional de Dybala agiganta las expectativas de la hinchada.

"Davoo"



Porque Paredes lo mandó al frente a Davoo en videollamada con Merentiel. pic.twitter.com/KlbC5AjV5V — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 20, 2026

Paulo Dybala tiene contrato con la Roma hasta junio de 2026, pero su futuro en Italia es incierto. El próximo mercado de pases del verano europeo podría ser la ventana clave para que el sueño xeneize tome forma definitiva. Por ahora, las palabras de Paredes son la señal más clara desde el interior del vestuario: el capitán quiere a la "Joya" en Brandsen 805, y el jugador también quiere estar.