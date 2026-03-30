Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron la primera foto familiar con su hija Gia y emocionaron a todos: "Domingo diferente..."

Con el paso de los días, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se adaptan a su nueva rutina tras la llegada de su primera hija, Gia, y comparten el momento con sus seguidores en redes sociales. Luego de presentar a la niña y revelar su nombre, este domingo la cantante y el futbolista de la Selección Argentina mostraron la primera foto familiar.

El posteo, titulado "Domingo diferente", reúne distintas imágenes de lo vivido por el delantero de la A. S. Roma en los últimos días. La primera postal refleja una escena íntima y cargada de emoción. La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini aparece sentada, con su beba en brazos, envuelta en una manta clara, transmitiendo calma y una sonrisa suave. A su lado, el jugador se muestra de pie, con una postura protectora que deja ver el orgullo de esta nueva etapa.

Entre entrenamientos, encuentros con amigos y paisajes de la ciudad, otra imagen que llamó la atención muestra a Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini y Robert Pattinson, en el marco de la avant premiere de "The Drama", la película que el actor británico coprotagoniza con Zendaya.

La primera foto familiar de Oriana Sabatini, Paulo Dybala y Gia. (Foto: Instagram/ @paulodybala).

La publicación se volvió viral en cuestión de minutos, con miles de reacciones, principalmente por la ternura del momento con Gia. La pareja eligió resguardar la intimidad de la bebé y su rostro no se muestra, en un gesto que muchos interpretaron como una decisión consciente. La luz natural y el entorno acompañan la escena, que transmite serenidad.

La llegada de la niña no solo marcó un antes y un después en su vida personal, sino que también se integró a su día a día sin alterar sus compromisos profesionales, permitiéndoles continuar con sus carreras y proyectos.