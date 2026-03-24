Antonela Roccuzzo confesó qué fue lo más difícil de irse de Argentina a los 19 años para acompañar a Lionel Messi: "Es duro dejar..."

Además de la popularidad de los integrantes de la Selección Argentina, sus parejas también pisan fuerte en el mundo del espectáculo y las redes. Allí muestran su rutina familiar, looks y proyectos, pero también el "lado b" de acompañar las carreras internacionales de los futbolistas. En ese contexto, Antonela Roccuzzo sorprendió al revelar qué fue lo más difícil de dejar el país a los 19 años para seguir a Lionel Messi a España.

La revelación surgió en una entrevista reciente, donde la rosarina repasó ese momento clave de su vida. Aquel cambio implicó dejar atrás su entorno más cercano y adaptarse a una realidad completamente distinta en Europa cuando "La Pulga" brillaba en el Barcelona.

"Fue difícil cuando me mudé a España porque en ese momento mi familia y mis amigas eran mi nido en donde yo me sentía protegida, pero, por otro lado, eso me ayudó mucho a crecer", comentó Antonela. La decisión marcó el inicio de una etapa que luego se transformó en aprendizaje.

En ese sentido, la empresaria destacó que ese proceso la obligó a salir de su espacio de comodidad. "Me retó a moverme, a resolver y a salir de mi zona de confort. Hay que tirar para adelante", explicó Antonela sobre cómo enfrentó el desafío de empezar de cero en otro país.

A pesar de la distancia, la modelo dejó en claro que siempre mantuvo sus raíces presentes. "Es duro dejar atrás tus raíces, pero siempre llevé a mi familia y mis costumbres en el corazón, en cada lugar diferente en el que he vivido. Incluso la televisión que vemos en casa es la argentina, vayamos donde vayamos", sostuvo.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi junto a sus hijos. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

Sin embargo, reconoció que hubo momentos en los que la lejanía se hizo más difícil de sobrellevar. "Pero no niego que es complicado estar lejos de la familia. Cuando te pasa algo y necesitas el abrazo de una hermana, charlar frente a frente con una amiga o simplemente estar al lado de tus padres un domingo por la tarde. Es triste perderse de momentos que se van y no vuelven", reveló con sinceridad.

Con el paso del tiempo, su vida dio otro giro importante con la llegada de la maternidad. "A partir de ese momento mis hijos se convirtieron en mi prioridad", aseguró, marcando un antes y un después en su historia personal.

Hoy, con una familia consolidada, Roccuzzo transita una etapa distinta y más equilibrada. "Me estoy valorando a mí misma de una forma distinta, poniéndome también en el centro", concluyó, mostrando una mirada más madura sobre su camino lejos de Argentina.