Oriana Sabatini reveló que el nombre de su hija tiene que ver con su obsesión con Angelina Jolie: "Estaba obsesionada"...

El canal de streaming Olga anunció su programación para la temporada 2026 y una de las grandes novedades fue la incorporación de Oriana Sabatini como conductora de "True Crime", ciclo que realizará junto al periodista Paulo Kablan centrado en investigaciones policiales. En este contexto, la esposa de Paulo Dybala dialogó con el equipo de "Sería Increíble" y habló por primera vez sobre el nacimiento de su hija Gia, contando el momento en el que entró en trabajo de parto, y también mencionando por qué eligió su nombre, vinculado a su fanatismo por Angelina Jolie. La entrevista, distendida y llena de anécdotas, dejó al descubierto una historia de obsesión adolescente y negociaciones familiares dignas de una película.

El 2 de marzo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez en Roma, dándole la bienvenida a la pequeña Gia. Desde que la noticia del embarazo se hizo pública, las especulaciones sobre el nombre de la beba no tardaron en aparecer y muchos asumieron que estaría conectado con el mundo de Harry Potter, saga de la que Oriana es fan declarada. Sin embargo, la cantante siempre mantuvo el misterio, dando apenas algunas pistas en entrevistas, como cuando contó en "Sería Increíble" que el nombre estaba inspirado en un personaje de película que la había marcado de adolescente.

Ahora, con Gia ya en brazos, Oriana volvió al programa de Nati Jota y reveló finalmente el origen del nombre. "Le puse Gia... Me encanta porque nadie lo adivinó. Todos pensaban que le iba a poner Hermione", bromeó divertida. Y enseguida aclaró el verdadero motivo: "Por la peli de Angelina Jolie. Yo a los dieciséis tenía una obsesión muy grande con Angelina Jolie. De hecho, creo que aprendí a usar los cuchillos mariposa por esa peli, vivía con uno en la cartera. Y me acuerdo que la vi y me obsesioné con el nombre, con la historia, con todo y dije: 'Qué cool, yo el día de mañana, si tengo una hija, quiero que se llame Gia'".

Angelina Jolie protagonizó "Gia" en 1998.

Oriana confesó que la decisión venía de tiempo atrás y que cuando supo que sería madre de una nena, no tuvo dudas. "Hace un montón de tiempo. Igual nunca me imaginé que yo iba a ser madre de mujer, pero cuando me lo dijeron era obvio que iba a tener este nombre", aseguró. El que no estaba tan de acuerdo era Dybala, quien dudaba al respecto y no terminaba de convencerse con esa elección tan particular. Así que Oriana tuvo que armar una estrategia para convencerlo, y para eso recurrió a personas de mucha confianza.

Para poder convencer a su marido recibió la ayuda de gente muy cercana. "Hubieron ahí unas negociaciones de las cuales Claudia Villafañe, Gianinna, fueron todas partícipes. En una cena acá en casa me ayudaron a negociar y estuvo bien", reveló divertida, mostrando que hasta la familia se metió en la disputa por el nombre.

Finalmente, la cantante se mantuvo firme en su postura y no dio el brazo a torcer. "Yo también fui muy concreta con quiero que sea este nombre. Y no va a ser otro nombre. Necesité un poquito de apoyo para convencerlo", cerró, dejando en claro que cuando se trata de sus obsesiones, no negocia.

Gia es la película que Angelina Jolie estrenó en 1998 y que protagonizó cuando tan solo tenía 22 años. En el filme interpreta a Gia Carangi, la mujer que fue considerada como una de las primeras supermodelos de la década del '80, cuya vida de excesos la llevó a una temprana muerte. La actuación de Jolie fue tan impactante que le valió un Globo de Oro y la consolidó como una de las actrices más talentosas de su generación.

Así, la llegada de la pequeña Gia no solo trajo alegría a la familia Sabatini-Dybala, sino que también reveló una historia personal de admiración y decisión detrás de su nombre, elegido con convicción y una anécdota de película que quedará para siempre en la memoria de sus padres.