Oriana Sabatini reveló el inesperado momento en que entró en trabajo de parto: "Salté en el tercer gol y..."

Este domingo el canal de streaming Olga anunció su programación para la temporada 2026 y una de las grandes novedades fue la incorporación de Oriana Sabatini como conductora de "True Crime", ciclo que realizará junto al periodista Paulo Kablan centrado en investigaciones policiales. En este contexto, la esposa de Paulo Dybala dialogó con el equipo de "Sería Increíble" y habló por primera vez sobre el nacimiento de su hija Gia.

Además de contar cómo vive sus primeras dos semanas como mamá, la actriz y cantante sorprendió al revelar cómo comenzó el trabajo de parto. Aunque la llegada de la beba estaba prevista para el 11 de marzo, el momento se adelantó nueve días, mientras la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini miraba un partido de la Roma, el club donde juega el delantero de la Selección Argentina, en el estadio del equipo.

"El parto fue natural. Entré en trabajo de parto en el tercer gol de la Roma. ¡Era un partidazo!", relató Oriana entre risas al recordar el inicio de una noche que terminó con la llegada de su primera hija.

Luego detalló cómo percibió las primeras señales del cuerpo. "La Roma mete el tercer gol, salté con una amiga. Nos pusimos a festejar. Me siento y digo: ‘Ay, sentí algo que nunca había sentido. Un dolor raro'", recordó.

Paulo Kablan y Oriana Sabatini estarán al frente de "True Crime".

Ante esa sensación distinta, Sabatini decidió controlar la situación con una aplicación para medir las contracciones. "Eran cada cinco minutos, duraban todas un minuto", explicó sobre el instante en que comprendió que el nacimiento estaba cerca. Aunque estaba acompañada por familiares y amigos, prefirió no alertarlos. "Pensé ‘bien, tengo dos opciones. Decir algo y que todo el mundo empiece a paniquear o jugar la de callada'. No dije nada".

La artista también contó que se encontraba a pocos minutos del hospital donde debía dar a luz, aunque tenía un problema inesperado. "Yo estaba re cerca del hospital donde tenía que parir, pero no tenía el bolso, no tenía nada. Yo quería irme a mi casa, bañarme, prepararme y después salir", relató.

Oriana Sabatini y su hija, Gia. (Foto: Instagram/ @orianasabatini).

Y concluyó al recordar los instantes previos al nacimiento: "Hice eso. Llegué a mi casa, que queda en la loma del cu***. Estuve una hora en la bañera y ahí el dolor empezó a ponerse fuerte".