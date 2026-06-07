Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 7 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ESTIMACIÓN

De cuánto es la fortuna que habría dejado el Indio Solari

Los recitales masivos y las reproducciones de sus canciones en plataformas digitales le generaron amplios ingresos en los últimos años.

SGorostiaga
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari provocó una profunda conmoción en la sociedad ya que fue uno de los músicos más destacado y querido del país. Asimismo, con su fallecimiento volvió a quedar en primer plano una de las incógnitas que lo acompañó durante décadas: cuál fue la fortuna que logró construir en su carrera.

Según estimaciones de Forbes Argentina, el patrimonio del artista que falleció a los 77 años superaría los 20 millones de dólares. No obstante, el dato nunca fue confirmado ya que el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota siempre calificó la información sobre el dinero que posee como "dislates".

Asimismo, la recaudación en los recitales y las regalías por sus canciones permiten tener una idea aproximada del patrimonio que pudo generar.

Cuál fue la recaudación de sus recitales

El último show que brindó en vivo, en la ciudad de Olavarría en 2017, habría dejado una ganancia neta que superó los 7 millones de dólares, partiendo de una estimación de 10 millones en venta de entradas (había 180.000 lugares habilitados).

Tras la separación de Los Redondos y comenzar su camino junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Solari convirtió en un fenómeno masivo cada presentación. Por venta de entradas, el show que brindó en el Estadio Único de La Plata en 2005 habría generado una ganancia de 600 mil dólares, en el recital de Junín en 2011 la recaudación fue 2,8 millones, en Gualeguaychú 8 millones y en Mendoza 2014 fue de 5,8 millones.

El Indio Solari era uno de los músicos más convocantes de Argentina.
El Indio Solari era uno de los músicos más convocantes de Argentina.

En tanto, la presentación que brindó en Tandil en 2016 tuvo una recaudación cercana a los 9 millones de dólares por lo que entre estos seis recitales, hubo ingresos por más de 36 millones de dólares solo por entradas.

Las ganancias provenientes de plataformas digitales

En cuanto a las plataformas digitales, no hay datos específicos sobre cuánto pagan; sin embargo, las estimaciones de mercado destacan que se entregan entre US$ 0,003 y US$ 0,005 por reproducción para los titulares de derechos.

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota cuentan con varias canciones que superan 100 millones de reproducciones, lo que permite inferir que la obra del Indio Solari continuó generando ingresos incluso después de su retiro de los escenarios.

Esta nota habla de:
1
En homenaje al Indio Solari: cómo y dónde ver en vivo el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia
Noticias

En homenaje al Indio Solari: cómo y dónde ver en vivo el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

4
Maravillosa Alicia suma nuevas funciones y habilita la venta general para su experiencia inmersiva en el Jardín Botánico
Noticias

Maravillosa Alicia suma nuevas funciones y habilita la venta general para su experiencia inmersiva en el Jardín Botánico

5
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

Últimas noticias de Carlos "Indio" Solari