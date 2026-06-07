De cuánto es la fortuna que habría dejado el Indio Solari

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari provocó una profunda conmoción en la sociedad ya que fue uno de los músicos más destacado y querido del país. Asimismo, con su fallecimiento volvió a quedar en primer plano una de las incógnitas que lo acompañó durante décadas: cuál fue la fortuna que logró construir en su carrera.

Según estimaciones de Forbes Argentina, el patrimonio del artista que falleció a los 77 años superaría los 20 millones de dólares. No obstante, el dato nunca fue confirmado ya que el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota siempre calificó la información sobre el dinero que posee como "dislates".

Asimismo, la recaudación en los recitales y las regalías por sus canciones permiten tener una idea aproximada del patrimonio que pudo generar.

Cuál fue la recaudación de sus recitales

El último show que brindó en vivo, en la ciudad de Olavarría en 2017, habría dejado una ganancia neta que superó los 7 millones de dólares, partiendo de una estimación de 10 millones en venta de entradas (había 180.000 lugares habilitados).

Tras la separación de Los Redondos y comenzar su camino junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Solari convirtió en un fenómeno masivo cada presentación. Por venta de entradas, el show que brindó en el Estadio Único de La Plata en 2005 habría generado una ganancia de 600 mil dólares, en el recital de Junín en 2011 la recaudación fue 2,8 millones, en Gualeguaychú 8 millones y en Mendoza 2014 fue de 5,8 millones.

El Indio Solari era uno de los músicos más convocantes de Argentina.

En tanto, la presentación que brindó en Tandil en 2016 tuvo una recaudación cercana a los 9 millones de dólares por lo que entre estos seis recitales, hubo ingresos por más de 36 millones de dólares solo por entradas.

Las ganancias provenientes de plataformas digitales

En cuanto a las plataformas digitales, no hay datos específicos sobre cuánto pagan; sin embargo, las estimaciones de mercado destacan que se entregan entre US$ 0,003 y US$ 0,005 por reproducción para los titulares de derechos.

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota cuentan con varias canciones que superan 100 millones de reproducciones, lo que permite inferir que la obra del Indio Solari continuó generando ingresos incluso después de su retiro de los escenarios.