Arde Real Madrid: Florentino Pérez se metió en el vestuario y destrozó a los jugadores por la eliminación en la Champions League

Bronca y furia. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, explotó y decidió ingresar al vestuario del equipo Merengue en Alemania, tras la eliminación de la Champions League a manos del Bayern Múnich, y tuvo una tensa charla con los futbolistas.

"No se ha estado a la altura de la exigencia del club. La temporada ha sido una verdadera decepción para todos. Saben la exigencia que tiene ser jugadores del Real Madrid", arrancó el histórico mandatario.

Bombazo: Lionel Scaloni es uno de los candidatos para dirigir al Real Madrid

Y lejos de apaciguar las aguas, fue por más: "Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable".

"Saben que ser jugador del Real Madrid es un privilegio para un futbolista y todos quieren vestir la camiseta de nuestro club. Además de ser un privilegio, también supone una responsabilidad vestir esta camiseta y muchos de ustedes no han cumplido con esa responsabilidad. No se ha estado a la altura de la exigencia del club", sostuvo.

Y sentenció en un caliente cara a cara: "Finalicen al menos con dignidad esta temporada".

Sin Real Madrid ni Barcelona, la Champions League tiene a sus cuatro semifinalistas

Cómo fue la actual temporada del Real Madrid