Arde Real Madrid: Florentino Pérez se metió en el vestuario y destrozó a los jugadores por la eliminación en la Champions League
El presidente del club español tuvo duras críticas para el plantel tras la derrota con el Bayern Múnich, ya que por segunda temporada consecutiva el Merengue no sumará títulos.
Bronca y furia. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, explotó y decidió ingresar al vestuario del equipo Merengue en Alemania, tras la eliminación de la Champions League a manos del Bayern Múnich, y tuvo una tensa charla con los futbolistas.
"No se ha estado a la altura de la exigencia del club. La temporada ha sido una verdadera decepción para todos. Saben la exigencia que tiene ser jugadores del Real Madrid", arrancó el histórico mandatario.
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Y lejos de apaciguar las aguas, fue por más: "Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable".
"Saben que ser jugador del Real Madrid es un privilegio para un futbolista y todos quieren vestir la camiseta de nuestro club. Además de ser un privilegio, también supone una responsabilidad vestir esta camiseta y muchos de ustedes no han cumplido con esa responsabilidad. No se ha estado a la altura de la exigencia del club", sostuvo.
Y sentenció en un caliente cara a cara: "Finalicen al menos con dignidad esta temporada".
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Cómo fue la actual temporada del Real Madrid
- Copa del Rey: eliminado en octavos de final por el Albacete.
- Supercopa de España: perdió la final ante el Barcelona.
- Champions League: eliminado en cuartos de final por el Bayern Múnich.
- LaLiga: marcha segundo, a seis unidades del Barcelona (restan 8 jornadas).