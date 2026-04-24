La enorme racha de lesiones de Ander Herrera en Boca: seis desgarros en tres torneos





Boca se impuso por goleada a a Defensa y Justicia, se clasificó a la siguiente ronda del Apertura 2026 y estiró su racha de encuentros sin derrotas a catorce compromisos. Pero dentro de todo lo bueno que trajo la excursión Xeneize a Florencio Varela, la mala noticia llegó de la mano del español Ander Herrera, que sintió una molestia durante los movimientos precompetitivos y, por estas horas, se comprobó que padeció otro desgarro, el sexto desde su estadía en La Boca.

Lamentablemente, este nuevo infortunio físico apareció cuando había cobrado trascendencia en el equipo y se había eregido en el primer recambio en la zona media, que ahora sí encontró los intérpretes acordes y que fue gran artífice de la levantada boquense.

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A su llegada en enero de 2025, el Vasco fue titular en sus primeros dos partidos antes de sufrir su primer desgarro, en un encuentro frente a Argentinos Juniors en La Bombonera. Tras seis partidos de baja, retornó en febrero y encadenó otras cuatro presencias hasta volver a lesionarse muscularmente. En ambas ocasiones fue el isquiotibial derecho.

Luego llegó el parate por fecha FIFA y, como consecuencia de ello, el mediocampista se perdió un solo cotejo. Fernando Gago, el por entonces DT de Boca, le dio minutos a Newell's y el español se desgarró el cuádriceps y, además, tuvo un problema en los tendones, lo que le demandó casi dos meses de recuperación.

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Más tarde, ya con el ciclo de Miguel Ángel Russo en marcha, el español se desgarró en el compromiso ante Benfica en el Mundial de Clubes y debió salir a los 20 minutos de juego.

Ya en la recta final de la recuperación, durante un entrenamiento, Herrera sufrió otra molestia y, horas más tarde, se confirmó que la dolencia se trataba de otro desgarro, que lo marginó de las canchas casi cuatro meses.

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En el medio de todo esto, Ander se sentó con la dirigencia y ofreció una quita de su salario, algo que fue recepcionado muy bien en el 'Mundo Boca'.

Una vez superada esta situación, Ander jugó once partidos seguidos, ya con Claudio Úbeda en el banco de suplentes, y allí cobró vital relevancia futbolística.

Pero cuando mejor estaba, en una práctica volvió a padecer otro desgarro, pero en el recto anterior de su muslo derecho. Luego llegó la vuelta, siete cotejos seguidos, dos veces con la cinta de capitán en su brazo izquierdo, su primer gol (a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores).

Pero, sin nunca haber completado los noventa minutos desde que desembarcó en el Xeneize, Ander llegaba en buena forma a la noche -fatídica- del jueves. Cuando el volante peninsular iba a ser pieza clave de la formación alternativa de Boca para enfrentarse a Defensa, un nuevo desgarro se apoderó de sus sueños.