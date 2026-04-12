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Jannik Sinner se consagró campeón en Montecarlo: venció a Carlos Alcaraz y recuperó el número 1 del ranking ATP

Jannik Sinner se consagró campeón del Masters 1000 de Montecarlo tras vencer a Carlos Alcaraz en una final de alto nivel y recuperó el número 1 del ranking ATP, en un duelo clave que definía la cima del circuito masculino.

Juan Riera
Juan Riera

 El italiano Jannik Sinner se consagró en el Masters 1000 de Montecarlo tras derrotar a Carlos Alcaraz por 7-6 y 6-3 en la final, un duelo clave que también definía la cima del ranking mundial.

Con este triunfo, Sinner recuperó el número uno y se consolida como el gran referente del circuito ATP. 

Sinner se impuso en un duelo clave por el número 1

En un enfrentamiento de alto nivel, el número 17 entre ambos, Sinner logró imponerse en los momentos decisivos frente a Alcaraz, quien llegaba con ventaja en el historial (10-6).

El italiano alcanzó la final tras superar a Alexander Zverev, mientras que el español hizo lo propio ante Valentin Vacherot.

Un primer set parejo que se definió en el tie break

El partido comenzó con dominio de Alcaraz, que consiguió un quiebre temprano y se adelantó 2-0 con intercambios largos y exigentes. Sin embargo, Sinner reaccionó rápidamente, ajustó su juego y emparejó el desarrollo.

La paridad se mantuvo hasta el tie break, donde el italiano capitalizó errores clave de su rival y cerró el set por 7-6(5), dando el primer golpe en la final.

Reacción y dominio de Sinner en el segundo set

En el segundo parcial, Alcaraz volvió a tomar la iniciativa y logró ponerse 3-1 arriba, pero su inconsistencia terminó siendo determinante. Sinner aprovechó ese momento, elevó su nivel y encadenó varios juegos consecutivos para revertir el marcador. Con mayor solidez y variantes, pasó a dominar el partido y no volvió a ceder terreno. Finalmente, el italiano cerró el encuentro por 7-6(5) y 6-3, mostrando autoridad en los momentos clave.

Sinner, nuevo líder del ranking ATP

Con este título en Montecarlo, Jannik Sinner no solo suma una nueva corona a su carrera, sino que también recupera el número uno del ranking mundial, reafirmando su gran presente en el circuito masculino.

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