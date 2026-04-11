Sinner y Alcaraz jugarán la final del Masters 1000 de Montecarlo y ponen en juego el número 1 del mundo

Hay final, y de la buena. Los protagonistas serán el español Carlos Alcaraz (1) y el italiano Jannik Sinner (2), quienes se enfrentarán este domingo en la gran definición del Masters 1000 de Montecarlo, que además decretará quién iniciará el próximo lunes como número 1 del mundo.

Alcaraz, que va en busca de su segunda consagración consecutiva en el principado, se impuso por 6-4 y 6-4 sobre el monegasco Valentin Vacherot, luego de una hora y 24 minutos de juego. El español, al igual que durante toda la semana, no sacó a relucir su mejor tenis, pero le alcanzó para quedarse con un trabajado triunfo en el que necesitó quebrarle el saque en tres ocasiones a su oponente, que lo hizo solo una vez.

The DREAM final is set %uD83C%uDF7F@carlosalcaraz ends Vacherot'S hopes 6-4 6-4 to reach back-to-back Monte Carlo finals and set up a clash with Sinner!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/OgdUACOQdE — Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026

En caso levantar el trofeo este domingo, Alcaraz conquistará con solo 22 años su vigésimo séptimo título ATP, el tercero en la temporada y su noveno de Masters 1000. Vacherot, por su parte, demostró durante esta semana que su título en el Masters de Shanghái del año pasado no fue casualidad y que llegó a los primeros planos del tenis mundial para quedarse. Esta muy buena actuación en sus tierras le permitirá al monegasco comenzar la próxima semana como número 17 del ranking ATP.

Más temprano, Sinner se impuso sin problemas ante el alemán Alexander Zverev (3) y se metió en la final del Masters de Montecarlo, donde además va en busca de volver a ser el número 1 del mundo. El italiano, que atraviesa un muy buen momento, se quedó con un cómodo triunfo por 6-1 y 6-4, luego de solo una hora y 22 minutos de juego.

Simply Sublime %uD83D%uDC4F



The moment @janniksin became the first man in 11 years to reach the final of the season's opening three Masters 1000s!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/OYUYvMLrU8 — Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026

Sinner jugó en un altísimo nivel, aprovechando las cuatro oportunidades de quiebre que se le presentaron a lo largo del partido y sin darle chances a su oponente en ninguna ocasión. Este encuentro le permitió extender su paternidad sobre el alemán, a quien ahora aventaja 9-4 en el historial y además se quedó con la victoria en los últimos ocho enfrentamientos.

Como si esto fuera poco, Sinner lo eliminó en los últimos cuatro torneos de Masters 1000, todos ellos en semifinales y sin ceder sets: 6-0 y 6-1 en París, 6-2 y 6-4 en Indian Wells, 6-3 y 7-6 (4) en Miami y 6-1 y 6-4 en Montecarlo.

La final del Masters 1000 de Montecarlo, que comenzará a las 10 de Argentina este domingo, será un encuentro con doble importancia, ya que no solo definirá al campeón de la edición 2026, sino que además aquel que se quede con el triunfo comenzará la próxima semana como número 1 del mundo.



