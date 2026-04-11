Franco Colapinto espera ansioso el Gran Premio de Miami de Fórmula 1: "Tengo mucha motivación"

Si bien lo más próximo es la exhibición en nuestro país el domingo 26 de abril, Franco Colapinto ya tiene la cabeza en la reanudación del calendario de la Fórmula 1, que será con el Gran Premio de Miami, el 1, 2 y 3 de mayo. Y sobre esta carrera, la primera vez que la disputará, el piloto de Alpine tiene grandes expectativas.

"Miami es una carrera muy especial, cerca de casa también y donde hay muchos latinos, así que tengo muchas ganas de ir por primera vez. Va a ser la primera carrera que corro en ese circuito, pero tengo mucha motivación por estar ahí con toda la gente que me apoya", manifestó Colapinto.

Uno de las grandes motivaciones para esta carrera es que sabe que contará con un fuerte apoyo de los argentinos: "Me permitirá sentirme más cerca de mi país. Sé que van a ir muchos argentinos así que los espero, ojalá pueda tener un buen resultado".

Por lo pronto, la FIA analiza una serie de modificaciones que, a contramano de lo que desean los pilotos, solo ocurrirán en las clasificaciones para evitar que suceda lo mismo que en Suzuka, donde el recorte masivo de energía en la recta dio lugar a pérdidas fuertes de velocidad en el punto más rápido del circuito.