River celebra: Santiago Beltrán fue figura ante Blooming y se metió en el equipo ideal de la Copa Sudamericana

Tras el debut de River Plate en la Copa Sudamericana, las autoridades de la Conmebol dieron a conocer el Equipo de la Semana y uno de los destacados fue Santiago Beltrán.

El arquero millonario, que reemplaza a Franco Armani, tuvo una actuación clave en el empate frente a Blooming en Bolivia, con intervenciones decisivas que le permitieron a su equipo sumar un punto en un contexto adverso.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet sufrió durante el encuentro, especialmente tras quedarse con un jugador menos, pero Beltrán respondió con solvencia bajo los tres palos y fue determinante para sostener el resultado.

Su rendimiento no pasó desapercibido y fue incluido entre los mejores de la primera fecha del certamen continental.

Además de Beltrán, también fue reconocido Gonzalo Sosa, juvenil de Racing Club, quien tuvo un debut como titular soñado: marcó un gol y dio una asistencia en la victoria ante Independiente Petrolero.

Con el debut internacional ya en el pasado, River ahora pone el foco en el clásico ante Racing, donde buscará mantener el nivel y seguir sumando confianza.