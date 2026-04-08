River se complicó solo y, con uno menos, rescató un empate ante Blooming en su estreno por la Copa Sudamericana

Por la fecha 1 del Grupo H, River empató 1-1 frente a Blooming y dejó atrás el debut en la Copa Sudamericana 2026.

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Por cómo se dio el trámite, no está mal decir que el Millonario puede ver la mitad del vaso lleno con el punto que consiguió en Santa Cruz de la Sierra.

Es que la expulsión a los cuatro minutos de Lucas Martínez Quarta le quemó todos los papeles a Eduardo Coudet y modificó también los planes del elenco local.

Sin embargo, la Academia no pudo hacer pesar ese hombre de más durante el primer tiempo y, si bien exigió a Santiago Beltrán, la jerarquía pesó más y Sebastián Driussi adelantó a la Banda a los 35 minutos.

Ya en el complemento, el conjunto boliviano salió a buscar rápidamente el empate y lo consiguió a los ocho minutos por intermedio de Anthony Vásquez.

A partir de allí, el combinado argentino comenzó a sentir el desgaste con el paso de los minutos y concedió el protagonismo. No obstante, más allá de alguna aproximación con cierto peligro, logró aguantar ante un rival bastante limitado.

A la espera de lo que suceda mañana con Carabobo y Bragantino, River y Blooming quedaron con un punto en la zona. La próxima semana, el Millonario hará las veces de local frente al cojunto venezolano.

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River se quedó con 10 en el amanecer

EXPULSADO MARTÍNEZ QUARTA AL MINUTO 4



El capitán de River recibió la tarjeta roja tras la revisión del VAR, donde indicó que Bayron Garcés no estaba fuera de juego.



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Beltrán salvó a River

BELTRÁN DETUVO EL CAÑONAZO DE BLOOMING



El arquero de River estuvo sólido tras el tiro libre del conjunto local.



El Millonario iguala sin goles ante el conjunto boliviano.



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Gol de River

¡GOOOL DE RIVER!



Sebastián Driussi apareció en el área grande de Blooming y batió las redes bolivianas para el 1-0 del Millonario.



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Gol de River

¡BLOOMING IGUALÓ EL PARTIDO!



A los 8 minutos del segundo tiempo, Anthony Vásquez conectó el centro de Moisés Villarroel y puso el 1-1 ante River.



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Colidio se perdió el segundo

COLIDIO CASI MARCA UN GOLAZO



Uraezaña salió de su área y el rebote le quedó al 11 de River, que no pudo enviar el balón dentro del arco de Blooming.



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Beltrán se vistió de héroe