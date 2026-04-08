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CONTEXTO ADVERSO

River se complicó solo y, con uno menos, rescató un empate ante Blooming en su estreno por la Copa Sudamericana

Tras un partido complicado, River empató como visitante ante Blooming y sumó un punto en su estreno en el Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

Redacción Depo

Por la fecha 1 del Grupo H, River empató 1-1 frente a Blooming y dejó atrás el debut en la Copa Sudamericana 2026.

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Por cómo se dio el trámite, no está mal decir que el Millonario puede ver la mitad del vaso lleno con el punto que consiguió en Santa Cruz de la Sierra.

Es que la expulsión a los cuatro minutos de Lucas Martínez Quarta le quemó todos los papeles a Eduardo Coudet y modificó también los planes del elenco local.

Sin embargo, la Academia no pudo hacer pesar ese hombre de más durante el primer tiempo y, si bien exigió a Santiago Beltrán, la jerarquía pesó más y Sebastián Driussi adelantó a la Banda a los 35 minutos.

Ya en el complemento, el conjunto boliviano salió a buscar rápidamente el empate y lo consiguió a los ocho minutos por intermedio de Anthony Vásquez.

A partir de allí, el combinado argentino comenzó a sentir el desgaste con el paso de los minutos y concedió el protagonismo. No obstante, más allá de alguna aproximación con cierto peligro, logró aguantar ante un rival bastante limitado.

A la espera de lo que suceda mañana con Carabobo y Bragantino, River y Blooming quedaron con un punto en la zona. La próxima semana, el Millonario hará las veces de local frente al cojunto venezolano.

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River se quedó con 10 en el amanecer

Beltrán salvó a River

Gol de River

Gol de River

Colidio se perdió el segundo

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