Sinner arrasó a Zverev y va por el título en Montecarlo con la mira en volver a ser el 1 del mundo
Jannik Sinner venció con contundencia al alemán Alexander Zverev y se clasificó a la final del Masters 1000 de Montecarlo. En un gran momento, el número 2 del mundo buscará el título y recuperar la cima del ranking, mientras espera el resultado de Carlos Alcaraz en la otra semifinal.
Jannik Sinner venció con autoridad al alemán Alexander Zverev y se clasificó a la final del Masters 1000 de Montecarlo, donde además buscará recuperar el número 1 del mundo.
Sinner atraviesa un presente brillante y lo volvió a demostrar con un triunfo contundente por 6-1 y 6-4 en apenas una hora y 22 minutos de juego. El italiano dominó de principio a fin, aprovechó las cuatro oportunidades de quiebre que generó y no le concedió ninguna chance a su rival.
Un dominio total sobre Zverev
Con este resultado, Sinner amplió su ventaja en el historial ante el alemán, al que ahora supera 9-4. Además, consolidó una racha impactante: ganó los últimos ocho enfrentamientos consecutivos.
El dominio es aún más marcado en torneos importantes. El italiano eliminó a Zverev en los últimos cuatro Masters 1000, siempre en semifinales y sin ceder sets:
- París: 6-0 y 6-1
- Indian Wells: 6-2 y 6-4
- Miami: 6-3 y 7-6(4)
- Montecarlo: 6-1 y 6-4
Sinner va por el título y el número 1
Con este triunfo, Sinner no solo se metió en la final del Masters de Montecarlo, sino que también mantiene vivas sus chances de convertirse nuevamente en el mejor jugador del mundo.
Para lograrlo, necesita que se dé alguno de estos dos escenarios, que es ganar el título en Montecarlo y que Alcaraz pierda su semifinal ante Valentin Vacherot.