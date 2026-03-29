Valentín Perrone rozó la hazaña en Moto3: lideró en Austin hasta la última vuelta y terminó cuarto en un final dramático

Valentín Perrone estuvo a centímetros de hacer historia en el Gran Premio de Estados Unidos de Moto3 tras liderar la competencia a falta de una vuelta, pero finalmente terminó en la cuarta posición en un cierre electrizante.

La carrera, disputada en Circuito de las Américas, fue una de las más intensas de la temporada, con cuatro pilotos llegando con chances concretas al giro final. El italiano Guido Pini resolvió mejor en el momento decisivo y se quedó con la victoria por apenas 56 milésimas.

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Detrás, el español Máximo Quiles finalizó segundo y se mantiene firme en la pelea por el campeonato, mientras que Álvaro Carpe completó el podio con su mejor resultado en la temporada, consolidándose como una de las revelaciones.

El enojo de Valentin Perrone %uD83D%uDC94%uD83D%uDE14 estoy roto pic.twitter.com/VUyxOKssJv — Tino (@TinoCLeclerc) March 29, 2026

Para Perrone, el resultado dejó sensaciones encontradas: fue protagonista durante toda la carrera y lideró en el tramo final, pero en los últimos metros perdió terreno y quedó fuera del podio. Aun así, su rendimiento confirma su crecimiento en la Moto3 y lo posiciona como uno de los pilotos a seguir.

Por su parte, Marco Morelli tuvo una actuación más discreta y finalizó en la duodécima posición, lejos de la pelea por los puestos de vanguardia.

La próxima fecha del calendario será clave para ambos, en una temporada que recién comienza y que promete más protagonismo argentino en la categoría.