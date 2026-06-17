Abel Pintos reveló secretos de su trabajo en "Es mi sueño": "Somos personas que quieren ofrecer..."

Aunque todavía quedan emisiones por delante de la actual temporada de "Es mi sueño", puertas adentro ya comenzaron las conversaciones sobre lo que vendrá después. Lejos de esperar al cierre del programa, sus responsables ya trabajan en nuevas ideas con el objetivo de mantener fresca una propuesta que logró conectar con el público.

Uno de los que se refirió a este proceso fue Abel Pintos, quien reveló que el equipo creativo se encuentra evaluando alternativas para una futura edición y dejó en claro que no buscan repetir exactamente la misma fórmula.

Un programa que ya mira hacia adelante

Durante una entrevista en Ya Fue Todo, el ciclo de streaming de Jotax Digital, el cantante contó que las grabaciones siguen en marcha, pero que al mismo tiempo ya existen reuniones destinadas a planificar el futuro del programa.

Según explicó, la intención es conservar la esencia que caracteriza al formato, aunque incorporando elementos nuevos que permitan seguir sorprendiendo a la audiencia.

"Todavía nos quedan algunas jornadas de grabación, pero ya estamos pensando en una próxima edición, aunque con cambios. No queremos que sea exactamente igual", señaló.

La declaración deja entrever que la producción ya trabaja en una renovación para evitar que el ciclo pierda frescura con el paso de las temporadas.

La filosofía detrás de los cambios

El artista también explicó cuál es la mirada que comparten quienes forman parte del proyecto a la hora de pensar nuevas propuestas.

Para el músico, la clave no pasa por observar lo que hacen otros programas, sino por desarrollar una identidad propia que evolucione constantemente.

"Somos personas creativas que quieren ofrecer cosas distintas. No estamos mirando lo que hacen los demás para ver qué queremos hacer nosotros", afirmó.

De esta manera, el artista respondió indirectamente a las comparaciones que suelen surgir con otros formatos televisivos y dejó en claro que el foco está puesto en la innovación permanente.

El desafío de coordinar agendas

Otro de los temas que abordó durante la charla fue la posibilidad de que haya modificaciones dentro del jurado.

Si bien no confirmó cambios concretos, reconoció que la intensa actividad profesional de quienes participan del programa obliga a contemplar distintas alternativas para futuras temporadas.

Las giras, conciertos y compromisos laborales suelen complicar la organización de las grabaciones, algo que el propio Abel definió como uno de los mayores desafíos del proyecto.

"Tenemos algunos nombres alternativos porque los que hasta hoy estamos tenemos muchas giras y shows. Lo más difícil de este programa fue coordinar nuestras agendas", explicó.

Por el momento no trascendieron posibles incorporaciones, aunque la puerta quedó abierta para eventuales novedades.

Su mirada sobre las críticas de algunos participantes

En los últimos meses, algunos concursantes expresaron públicamente su malestar por determinadas devoluciones recibidas durante el programa. Consultado sobre esa situación, Pintos eligió un tono conciliador y defendió el trabajo realizado por el jurado.

El cantante remarcó que cada opinión busca aportar desde el respeto y la honestidad profesional, aunque entiende que no siempre resulta fácil recibir una crítica.

"Todos confiamos en nuestros talentos, pero no siempre estamos de acuerdo con el otro. Lo importante para nosotros es que sepan que cada opinión que damos la extendemos con amor y respeto", sostuvo.

Además, consideró que las diferencias de criterio forman parte de cualquier competencia artística.

"Entiendo que las personas puedan sentirse incómodas, me parece que es parte de la cuestión", agregó.

Una nueva etapa en construcción

Mientras el público sigue de cerca las definiciones de la temporada actual, el detrás de escena ya empieza a imaginar el próximo capítulo de "Es mi sueño".

Las declaraciones de Abel Pintos confirman que la intención es seguir evolucionando, explorar nuevas ideas y mantener viva una propuesta que logró ganarse un lugar en la televisión. Aunque todavía no hay detalles oficiales sobre cómo será la próxima edición, todo indica que el programa apostará por renovarse sin perder la esencia que lo convirtió en uno de los formatos más comentados de los últimos meses.