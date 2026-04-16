Sabrina Rojas blanqueó su romance con José Chatruc: los detalles

Tras su separación del Tucu López, Sabrina Rojas no tuvo una relación formal con nadie. De su vida privada solo se conocía lo que comentaba acerca de su ex marido, Luciano Castro, que siempre está en el ojo de la tormenta. Pero al parecer encontró el amor en el exfutbolista José Chatruc, con quien fue vista en varias oportunidades, y finalmente blanqueó públicamente. La pareja ya no esconde nada.

Según La Pavada de Diario Crónica, mientras se habla de su vuelta a América Sabrina Rojas, donde tiene exclusividad y le pagan, con "Pasó en América" los domingos, presentó formal a José Chatruc. Lo hizo con beso incluido en "El chat de mamis", la obra del Multitabaris sobre Calle Corrientes. En esa función estuvieron Fede Hoppe, Macarena Rinaldi, Agustín Aristarán con Fernanda Metilli, y Evangelina Anderson. Todos fueron testigos de lujo del momento más esperado.

Hace unas semanas, los habían filmado a los besos en Punta del Este durante el fin de semana largo por Semana Santa. La cuenta "Lo más popu" subió el video de un seguidor: "Sabrina Rojas y José Chatruc en Punta del Este a los besos con sus labios", describieron. En el clip se la veía a la ex de Castro de espaldas, apasionada. Una foto de perfil después despejó todas las dudas: los rostros se veían clarito. Ese fue el puntapié inicial.

Cuando salieron del teatro, las cámaras los acorralaron. Una notera preguntó si la relación ya estaba confirmada, y la exconductora de "SQP" fue contundente: "Pará, no somos novios todavía". Y soltó la frase que dio la vuelta: "Somos amigos que se besan". Pepe, como le dicen a Chatruc, detalló que llevan el vínculo "muy relajado" y confesó que él le escribió primero para invitarla a salir. Romance blanqueado, misterio develado.