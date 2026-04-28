Leo Rizzi emociona con "Corazón Hinchado", un adelanto cargado de amor y profundidad

El crecimiento artístico de Leo Rizzi dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad sólida dentro de la escena iberoamericana. Con una identidad cada vez más definida, una narrativa poética propia y una evolución sonora en constante expansión, el cantautor viene consolidando un recorrido que no deja de ganar profundidad.

En ese presente de madurez creativa llega "Corazón Hinchado", el tercer adelanto de La Belleza de las Flores, su nuevo álbum que verá la luz el 8 de mayo. Con este lanzamiento, el artista vuelve a profundizar una etapa marcada por la emoción, la introspección y canciones que conectan desde lo esencial.

Una canción sobre amar como acto de resistencia

En "Corazón Hinchado", Leo Rizzi explora el orgullo de elegir compartir la vida con alguien y convierte esa idea en una composición cargada de imágenes sensibles y profundidad emocional.

La canción aborda cómo el amor puede convertirse en abrigo frente a los miedos, pero también en impulso para enfrentarlos. Desde esa narrativa, el artista construye una obra introspectiva donde conviven vulnerabilidad y fortaleza.

Con una escritura detallista y una impronta cada vez más madura, el tema reafirma una de las marcas distintivas de Rizzi: transformar sentimientos complejos en canciones cercanas.

Un sonido entre la nostalgia y lo cinematográfico

La producción, trabajada junto a RYO, potencia el universo emocional del single con una estética pop-rock de aire vintage y sensibilidad contemporánea.

Guitarras con matices bluseros acompañan una construcción sonora que crece hasta un estribillo expansivo, casi cinematográfico, que refuerza la intensidad del relato.

El resultado es una canción envolvente, donde música y letra avanzan en la misma dirección.

Un videoclip que amplía la historia

Como ya ocurrió con "Choque", el nuevo lanzamiento también se despliega en una narrativa visual que conecta ambos universos.

El videoclip de "Corazón Hinchado" da continuidad a esa historia y suma nuevos símbolos que profundizan la identidad estética de esta etapa del artista.

Rodado en película Kodak y con una propuesta visual cuidada al detalle, el video refuerza ese cruce entre música, cine y poesía que atraviesa el proyecto.

La antesala de "La Belleza de las Flores"

Este lanzamiento sigue ampliando el universo de La Belleza de las Flores, el segundo disco de estudio de Leo Rizzi, un trabajo que genera expectativa por su concepto artístico y su mirada autoral.

Antes llegaron "Puro" y "Choque", dos canciones que marcaron el tono de esta nueva etapa y que ahora encuentran continuidad en "Corazón Hinchado".

Todo parece señalar que el próximo álbum buscará consolidar un recorrido donde sensibilidad, identidad y experimentación conviven en equilibrio.

Leo Rizzi y una nueva muestra de evolución artística

Con "Corazón Hinchado", Leo Rizzi no solo entrega otro adelanto: reafirma una búsqueda estética y emocional que gana profundidad canción tras canción.

Entre melodías envolventes, imágenes poéticas y una idea del amor como refugio, el artista vuelve a demostrar por qué es una de las voces más singulares de su generación.

Y si este anticipo funciona como señal de lo que viene, La Belleza de las Flores promete florecer como uno de los lanzamientos más personales de su carrera.