Las Pastillas del Abuelo se suman a Noches Capitales 2026 y llevarán su fiesta al Hipódromo de La Plata

Las Pastillas del Abuelo continúan sumando grandes escenarios a un año cargado de actividad y ahora fueron confirmadas como una de las principales atracciones de Noches Capitales 2026. La banda se presentará el próximo 12 de septiembre en el Hipódromo de La Plata, uno de los espacios culturales más importantes de la provincia de Buenos Aires.

El anuncio forma parte de la nueva edición del ciclo que, tras una exitosa temporada 2025, volverá a reunir a destacados artistas nacionales en una propuesta que combina música en vivo, gastronomía, experiencias artísticas y una producción de primer nivel al aire libre.

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 4 de junio a las 13 horas a través de LivePass, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés para clientes del Banco Provincia.

Un gran presente para Las Pastillas del Abuelo

La confirmación llega en un momento especialmente importante para la banda. Durante abril, Las Pastillas del Abuelo agotaron las entradas para su show en el Estadio Ferro y sorprendieron a sus seguidores con el estreno en vivo de dos nuevas canciones: "Excusa" y "Una contra otra", adelantos de su próximo trabajo discográfico.

La fecha en La Plata promete convertirse en una verdadera celebración pastillera, con un show a cielo abierto donde no faltarán los grandes himnos de su carrera y las nuevas composiciones que anticipan la próxima etapa de la banda.

Las Pastillas del Abuelo desembarcan en Noches Capitales 2026

Noches Capitales vuelve con una programación de lujo

La edición 2026 de Noches Capitales ya comienza a tomar forma con una programación que reúne a algunos de los artistas más importantes de la escena nacional.

Hasta el momento, el ciclo confirmó tres fechas:

12 de septiembre: Las Pastillas del Abuelo

19 de septiembre: Diego Torres

14 de noviembre: Babasónicos





Además de los conciertos, el público podrá disfrutar de una amplia propuesta gastronómica, estacionamiento propio, sector VIP, activaciones artísticas y diversas experiencias diseñadas para complementar cada jornada.

Con la incorporación de Las Pastillas del Abuelo, Noches Capitales suma una de las bandas más queridas del rock argentino y promete una noche cargada de emoción, clásicos y celebración junto a miles de fanáticos.