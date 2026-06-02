Alejandro Lerner celebrará su cumpleaños con un show especial y el estreno mundial de "De otro mundo"

Alejandro Lerner prepara una noche muy especial para celebrar un nuevo cumpleaños rodeado de música. El próximo 8 de junio a las 19 horas, el artista se presentará en Niceto Club para compartir un encuentro íntimo junto a amigos, colegas y una cantidad limitada de espectadores, en el que además estrenará mundialmente su nuevo single, "De otro mundo".

La presentación marcará un momento importante dentro de una etapa creativa muy significativa para Lerner, quien se encuentra trabajando en un nuevo álbum de estudio, el primero en diez años. El lanzamiento de "De otro mundo" se suma a "Déjame Volver", el primer adelanto de este material que sorprendió por su energía rockera y anticipó el sonido de esta nueva producción.

Alejandro Lerner celebrará su cumpleaños en Niceto Club con un show especial y el estreno mundial de "De otro mundo"

Una celebración entre clásicos y nuevas canciones Durante el show, el músico recorrerá algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera, aquellas que lo convirtieron en uno de los compositores más importantes de habla hispana. Al mismo tiempo, ofrecerá un primer vistazo al universo musical de su próximo trabajo discográfico.

"Estoy muy entusiasmado con todo el proceso creativo de este nuevo trabajo, disfrutando mucho, y creo que se van a sorprender", expresó recientemente el artista sobre el material que prepara.

La cita tendrá lugar en Niceto Club, ubicado en Niceto Vega 5510, y contará con capacidad limitada, buscando generar una experiencia cercana entre el músico y su público.

Más de cuatro décadas de trayectoria

Alejandro Lerner es uno de los compositores argentinos más reconocidos a nivel internacional. Con más de 40 años de carrera, sus canciones trascendieron generaciones y fronteras, convirtiéndose en clásicos de la música latinoamericana.

Entre sus obras más emblemáticas se encuentra "Todo a Pulmón", una de las canciones más versionadas por artistas de todo el mundo. A lo largo de su trayectoria colaboró con figuras de la talla de Luis Miguel, Carlos Santana, Andrea Bocelli, Ricardo Montaner, Mercedes Sosa, León Gieco, Soledad Pastorutti, José Feliciano y Armando Manzanero, entre muchos otros.

Con una carrera consolidada y una vigencia indiscutida, Alejandro Lerner eligió festejar su cumpleaños haciendo lo que mejor sabe: compartir canciones junto a su público y seguir escribiendo nuevos capítulos en una historia musical que ya forma parte del patrimonio cultural argentino.