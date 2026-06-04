Caso Agostina: cómo se encuentra el dogo desnutrido y abandonado, rescatado de la casa de Barrelier

Un perro dogo de un año y medio fue rescatado con un cuadro grave de desnutrición y abandono en el interior de la vivienda del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, luego de que se descubriera en ese lugar el femicidio de la adolescente Agostina Vega.

El animal, que apenas podía mantenerse en pie por la falta de alimento, fue retirado de la propiedad ubicada en la calle Juan Del Campillo tras los procedimientos policiales en la casa del acusado, Claudio Barrelier.

El dogo quedó bajo la custodia de los especialistas de la ONG Hocicos Felices y de la guardería School Can, quienes iniciaron una rehabilitación para salvarle la vida.

El perro fue llamado "Agosto" por sus rescatistas en homenaje a la víctima del femicidio. Quienes lo asisten diariamente aseguran que el cambio no es solamente físico, sino anímico.

"Hay gente que te quiere ver", le dice José, su cuidador, en uno de los videos que se volvieron virales. En las imágenes se puede observar al dogo sentado sobre las piernas del hombre. Este vínculo de confianza resulta clave para los entrenadores.

Además le dieron un "ponchito nuevo", un buzo de la Selección Argentina para protegerlo del frío.

Agosto debe alimentarse cuatro veces al día con nutrientes específicos para poder recuperar su masa muscular. El objetivo es que pueda alcanzar el peso ideal para su edad en los próximos meses.

Además el trabajo diario en la guardería se enfoca de manera integral en la socialización con otros animales. Es un proceso lento para un ser que habitó un entorno signado por el abandono y la suciedad.

Una vez que los veterinarios le otorguen el alta definitiva, se iniciará la búsqueda de una familia que pueda quedarse con él.