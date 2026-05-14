La Receta Electrónica ya está disponible en la app Mi Argentina: cómo activarla

El Ministerio de Salud de la Nación sumó una nueva funcionalidad a la aplicación Mi Argentina: desde ahora, los usuarios pueden consultar sus recetas electrónicas de medicamentos directamente desde el celular, sin necesidad de recurrir a las plataformas donde fueron emitidas originalmente.

La incorporación permite acceder a las prescripciones generadas a través de plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS) durante los 60 días previos a la consulta. El sistema opera mediante la Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), un identificador nacional que localiza cada prescripción de forma precisa y la vincula al CUIL del titular, garantizando que solo esa persona pueda acceder a su información.

Cómo activar la Receta Electrónica en Mi Argentina: paso a paso

Para habilitar el servicio, los usuarios deben seguir estos pasos dentro de la app Mi Argentina:

Ingresar a la sección "Suscribir servicios". Seleccionar la categoría Salud. Buscar la opción "Recetas electrónicas". Tocar el botón "Agregar" y luego "Adherir servicio".

Una vez completada la adhesión, las recetas serán accesibles desde el botón Salud en la pantalla de inicio, dentro de la sección Receta Electrónica.

Es importante tener en cuenta que, para visualizar las prescripciones, el usuario debe autorizar expresamente que el sistema de salud comparta los datos con miArgentina.

Interoperabilidad y seguridad de los datos médicos

La nueva funcionalidad forma parte de un proceso más amplio de interoperabilidad del sistema de salud, que busca integrar en un entorno digital único información que hasta ahora se encontraba dispersa entre distintas plataformas. El desarrollo utiliza estándares internacionales de información y protocolos seguros que garantizan la trazabilidad y la confidencialidad de los datos médicos.

La iniciativa fue desarrollada en articulación con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. En el marco de ese trabajo conjunto, en enero de 2025 se implementó el uso de la receta electrónica para la prescripción de medicamentos y, en julio de ese mismo año, se extendió su uso al conjunto de las indicaciones médicas: medicamentos de prescripción restringida, estudios, prácticas, procedimientos y dispositivos médicos.

La incorporación de la Receta Electrónica a Mi Argentina apunta a modernizar el acceso ciudadano a la información sanitaria, con foco en la eficiencia, la transparencia y la protección de los datos personales de salud.