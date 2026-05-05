Choque frontal entre dos camionetas dejó tres muertos: uno de ellos era un conocido piloto de carreras

Tres personas perdieron la vida como consecuencia de un violento choque frontal entre dos camionetas en un camino de tierra que une las localidades de Fortín Olavarría y Roosevelt, del partido bonaerense de Rivadavia.

Todo ocurrió el pasado domingo cerca de las 11.30 horas. El accidente conmocionó a la región, especialmente por la muerte de Luciano Ezequiel Bathis, un reconocido piloto de automovilismo zonal de 33 años.

Bathis, quien además era ingeniero agrónomo y competía en la categoría Supercar del C.R.A.S., falleció en el lugar del siniestro. En la otra camioneta circulaba Diego Sebastián Álvarez, un contratista rural de 47 años y vecino de Fortín Olavarría, quien también murió de forma instantánea debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el choque.

La lista de víctimas fatales se amplió horas más tarde cuando se confirmó el fallecimiento de Christian Rivero. El joven de 20 años, oriundo de la ciudad de América, había sido trasladado de urgencia, pero no logró sobrevivir a las heridas y falleció en el centro de salud donde permanecía internado.

El accidente dejó a otros dos ocupantes de los vehículos luchando por su recuperación. Se trata de un adolescente de 17 años y un nene de 7 años. Ambos menores permanecen internados con pronóstico reservado.

La Justicia busca determinar qué provocó que las dos camionetas terminaran colisionando de frente en un trayecto recto de 30 kilómetros. Una de las principales hipótesis que maneja el fiscal Fabio Arcomano apunta a las condiciones climáticas del momento.

Los peritos evalúan si la gran cantidad de polvo en suspensión, sumada a las fuertes ráfagas de viento, anularon la visibilidad de los conductores. El camino rural es conocido por su estado deteriorado y la formación de nubes de tierra que suelen complicar el tránsito de los vehículos que circulan por la zona.

Despedida

Por otro lado, la Asociación Pilotos Turismo del Centro y diversas organizaciones deportivas expresaron su dolor en las redes sociales, recordando a "Lucho" como un piloto apasionado que dejaba huella en cada box.

"Nos quedará para siempre su alegría contagiosa y su energía arriba y abajo del auto", señalaron desde el entorno del automovilismo, donde destacaron su calidad humana. También los Bomberos Voluntarios enviaron sus condolencias a la familia y amigos del piloto en este trágico momento.

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