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Miércoles, 13 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
CLIMA DIGITAL

La marcha universitaria llegó a 25 millones de personas en redes y un cartel contra Adorni dominó la conversación

El 69% del clima digital fue favorable a la movilización. La contraofensiva libertaria intentó instalar SIGEN y Yacobitti, pero quedó opacada: "Auditar" no superó las 4 horas en tendencia.

La 4° Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo de 2026 volvió a instalar la defensa de la universidad pública en el centro de la agenda política y digital argentina. La movilización alcanzó una exposición estimada de 25 millones de cuentas, con 304.589 menciones y 180.000 usuarios participando activamente de la conversación a lo largo del día.

Entre los elementos más destacados sobresalieron dos consignas que aparecieron en múltiples carteles y se viralizaron rápidamente: "Estudien para no ser Adorni" y "Estudiá para no creer que desfinanciando la educación se saca adelante el país". Ambas frases, que aluden al vocero presidencial Manuel Adorni -actualmente investigado por presunto enriquecimiento ilícito-, fueron uno de los motores que impulsaron los términos "Estudien" y "Estudiá" a los trending topics, donde se sostuvieron más de 20 horas consecutivas. En total, la marcha logró posicionar al menos 12 keywords simultáneas en las principales tendencias de X en Argentina: #UniversidadPública alcanzó el Top 1 con más de 23 horas de vigencia y "Marcha Federal Universitaria" llegó al Top 2 con más de 24 horas consecutivas en el ranking.

7 de cada 10 menciones, a favor de la marcha

El análisis del sentiment mostró un clima ampliamente favorable a la movilización: el 69% de las menciones relevantes acompañó el reclamo, la defensa del financiamiento o cuestionó el ajuste del gobierno nacional. El segmento neutral -coberturas informativas, horarios, recorridos- representó el 22,3%, mientras que las menciones negativas quedaron en el 8,8%, concentradas en pedidos de auditoría y acusaciones de politización.

La marcha universitaria llegó a 25 millones de personas en redes y un cartel contra Adorni dominó la conversación

Fuera de los trending topics pero con alto volumen de reposts, los nombres de Ricardo Darín y Viggo Mortensen circularon masivamente por sus declaraciones en defensa de la inversión estatal en educación. También generaron viralidad el conductor Alejandro Fantino -Top 5 con más de 12 horas en el ranking, a raíz de sus críticas a las universidades públicas- y el streamer e influencer Momo, cuya presencia en la movilización lo llevó al Top 2 con más de 22 horas consecutivas de tendencia. La Facultad de Odontología de la UBA también ganó viralidad cuando cuentas libertarias apuntaron contra el vehículo del decano.

La contraofensiva libertaria y la figura del "Profe" Álvarez

Desde el ecosistema oficialista, la estrategia apuntó a deslegitimar el reclamo con dos ejes: SIGEN -enfatizando que la UBA no permitiría auditorías del organismo de control- y Yacobitti, vicerrector señalado por el oficialismo como responsable del manejo de fondos. Ambos términos ingresaron al ranking pero con impacto sensiblemente menor. "Auditar" apenas sostuvo 4 horas de vigencia en el Top 25.

La marcha universitaria llegó a 25 millones de personas en redes y un cartel contra Adorni dominó la conversación

El funcionario más mencionado del oficialismo en la jornada fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez: solo el 12 de mayo acumuló cerca de 18.000 menciones, y en el total del mes llegó a unas 90.000, una cifra inusualmente alta para un cargo de rango subsecretarial.

En términos comparativos, la convocatoria digital fue menor a la de la 3° marcha del 17 de septiembre, que había generado 644.908 menciones y 380.000 usuarios activos -casi el doble-. Aun así, el volumen se mantuvo en niveles relevantes para la agenda pública nacional.

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