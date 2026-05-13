Espinoza contra Milei: "Seguís viviendo en Argentilandia, sacate la venda de los ojos"

Fernando Espinoza encabezó la Marcha Federal Universitaria en rechazo a los recortes del gobierno de Javier Milei al sistema universitario público. El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) marchó en Plaza de Mayo junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y una nutrida columna de estudiantes y docentes del distrito.

"Milei vive en Argentilandia"

Con tono encendido, Espinoza apuntó directamente contra el presidente: "Milei sigue viviendo en una Argentina de fantasía, no ve la realidad. Sáquese la venda de los ojos, presidente. La Argentina real es la que hoy está en las calles y en las plazas de todo el país".

El jefe comunal matancero también reivindicó el rol de la educación pública como motor de desarrollo: "Hoy al mundo ya no se lo reconoce por su poder armamentista, sino por el nivel de conocimiento de sus ciudadanos", señaló, y trazó una línea directa entre los recortes del gobierno y el deterioro del futuro del país.

La Matanza, capital universitaria del GBA

Espinoza destacó el peso universitario de su distrito: La Matanza alberga más de 90.000 estudiantes repartidos entre la Universidad Nacional de La Matanza y el Centro Universitario de la Innovación y las Nuevas Tecnologías, una cifra que supera a varios países de la región.

"Somos la capital universitaria del Gran Buenos Aires, y, a pesar de Milei, seguimos creciendo", subrayó el intendente, quien contrastó la política de "motosierra" del gobierno nacional con una propuesta de "más inversión en educación y construcción de consensos".

Ante la masiva convocatoria en todo el país, Espinoza cerró su mensaje con una reivindicación de la movilización: "Cuando vemos a las y los jóvenes y el pueblo en la calle defendiendo sus derechos, demuestra que la Argentina está viva y necesita un cambio de rumbo. Esta juventud maravillosa es la verdadera Argentina".