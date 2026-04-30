Marco Rubio minimizó el email sobre un posible cambio de postura de EEUU por Malvinas: "Fue solo un correo"

El secretario de Estado norteamericano, Marc Rubio, le bajó el tono a la posibilidad de que su país apoyara el reclamo de soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas, usurpadas por Gran Bretaña.

"Fue tan solo un correo electrónico", dijo en declaraciones al diario The Telegraph, y descartó que la Casa Blanca avance en un respaldo a las reivindicaciones argentinas.

En ese sentido, le quitó peso al posicionamiento y sostuvo que "la gente se está exaltando demasiado por un correo electrónico. Era simplemente un correo electrónico con algunas ideas".

El mensaje interno, que según la prensa británica habría sido redactado por un funcionario de rango menor, incluía escenarios de presión sobre países que no acompañaron operaciones militares de EEUU en la guerra contra Irán iniciada el 28 de febrero. En ese paquete se analizaba también la posibilidad de retirar respaldo a Londres en Malvinas.

Una fuente citada por Reuters indicó que el documento expresaba malestar por la negativa de algunos aliados a otorgar derechos de acceso, base y sobrevuelo para esas operaciones. Además, se mencionaban otras medidas, como la eventual expulsión de España de la OTAN.

Por su parte, tras la polémica, el Departamento de Estado reafirmó su postura histórica. "Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes".