PREOCUPANTE

Boca y su espantosa estadística en los clásicos durante la era Riquelme: solo ganó 11 de 48

Con el empate ante San Lorenzo, el "Xeneize" siguió engordando la estadística ante sus clásicos rivales desde que el ídolo es dirigente del club.

Redacción Depo

Es una cuestión que preocupa, que ya lleva varios años y que está a punto de llegar a un número que habla por sí solo. Es que, con el empate de ayer ante San Lorenzo como local, Boca sigue padeciendo jugar los clásicos, a punto tal que, desde que Juan Román Riquelme es dirigente, lleva solo 11 victorias en 48 partidos antes los otros grandes.

 Los números son contundentes: desde que el ídolo xeneize asumió en 2019, primero como vicepresidente y desde 2024 como presidente, Boca disputó 48 clásicos, de los cuales solo consiguió imponerse en 11 oportunidades. Y solo no tiene récord negativo con Indepediente, con el que se repartieron dos triunfos por bando.  

 Es que, además, en el camino también sufrió derrotas de peso, como las eliminaciones en el Apertura y el Clausura frente a Independiente y Racing, ambas como local, además de la dura caída ante River en el Monumental que marcó el final del ciclo de Fernando Gago. El balance general es de 11 victorias, 20 empates y 17 derrotas.

Estos números resultan llamativos para un club que históricamente suele sostener un historial favorable frente a la mayoría de sus rivales directos, salvo con San Lorenzo, pero el panorama se vuelve aún más preocupante si se toma en cuenta el tramo más reciente: con ocho localías, Boca ganó apenas un partido, empató seis y perdió cuatro, con la última alegría registrada frente a River en el marco del Torneo Clausura 2025.

Historial de Boca en los clásicos en la era Riquelme:

  • Racing: tres victorias, ocho empates y siete derrotas
  • River: cuatro triunfos, cinco igualdades y cinco caídas
  • Independiente: dos victorias, cinco empates y dos derrotas
  • San Lorenzo: dos triunfos, dos igualdades y tres partidos perdidos

